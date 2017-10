Oina primeşte Înaltul Patronaj al Majestăţii Sale Regele Mihai I

Oina primește Înaltul Patronaj al Majestății Sale Regele Mihai I

Marți, 24 martie, în Sala Tronului a Castelului Peleș, Federația Română de Oină (FRO) va organiza Ceremonia de înmânare a Înaltului Patronaj al Majestății Sale Regele Mihai I. Alteța Sa Regală Principele Radu al României, în numele Majestății Sale Regelui Mihai I, va înmâna brevetul federației.„În momentul de față, Casa Regală are diferite activități legate de promovarea tradițiilor și culturii românești, iar oina face parte din valorile și cultura poporului nostru. Federația a fost cea care a solicitat acest brevet. L-am semnat în semn de recunoștință pentru tot ce a făcut Casa Regală pentru oină. Suntem foarte onorați că ni s-a acceptat acest titlu, cu mențiunea că noi ne-am desfășurat activitatea timp de doi ani de zile sub Patronajul Casei Regale, dar nu am avut ocazia să facem această ceremonie”, a declarat președintele FRO, constănțeanul Nicolae Dobre.La acest eveniment, unic în istoria sportului nostru național, vor mai participa Gabriela Szabo, ministrul Sportului, Alin Petrache, președinte COSR, Carmen Tocală, secretar de stat, și foști jucători de oină, conducători de cluburi, parteneri și mulți alți invitați.