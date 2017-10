Octavian Morariu, singurul candidat pentru preşedinţia COSR

Octavian Morariu, singurul candidat pentru președinția COSR

Ştire online publicată Miercuri, 29 Octombrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Secretarul general al Comitetului Olimpic și Sportiv Român, Ioan Dobrescu, a declarat, ieri, că actualul președinte Octavian Morariu este singurul candidat pentru cea mai înaltă funcție din cadrul COSR, la alegerile ce vor avea loc în data de 28 noiembrie. „Avem un singur candidat pentru funcția de președinte, iar acesta este actualul președinte Octavian Morariu. De asemenea, pentru posturile de vicepreședinte, sunt aceleași persoane, Marcel Popescu, Ana Pascu și Nicu Vlad. S-a optat pentru continuitate și nu vom avea nicio schimbare majoră în structura noastră”, a explicat Ioan Dobrescu. Pentru ceilalți membri ai Comitetului Executiv, și-au mai depus candidaturi Adrian Gașpar (din partea FR de Atletism), Ioan Dospinescu (președintele FR de Canotaj), Liviu Luca (președintele FR de Judo) și Adrian Stoica (președintele FR de Gimnastică). Pentru secțiunea sporturilor pe echipe, singurul candidat este președintele Federației Române de Handbal, Cristian Gațu. Personalitățile sportive care și-au depus candidatura pentru a intra în structura COSR sunt: multiplul campion olimpic și mondial la canoe Ivan Patzaichin, multipla campioană olimpică și mondială la canotaj Elisabeta Lipă, fostul atlet George Boroi și campioana olimpică de la Beijing, canotoarea Georgeta Andrunache. „Summit“ după alegerile parlamentare Președintele Agenției Naționale de Sport, Octavian Belu, a declarat că intenționează să organizeze un „summit” după alegerile parlamentare, în care să fie stabilit, împreună cu ministerele și autoritățile locale, un proiect având ca temă viitorului sportului românesc. „După alegerile parlamentare, vreau să provoc organizarea unui summit pe această temă - sportul românesc, pentru că toți factorii naționali, toate ministerele și administrațiile locale trebuie implicați într-un proiect de asemenea anvergură”, a precizat Belu. Rampă de lansare către forul olimpic internațional Președintele Agenției Naționale pentru Sport, Octavian Belu, a declarat, ieri, că nu a mai dorit să candideze la șefia COSR, pentru că nu ar fi fost corect față de Octavian Morariu, care, odată reales, are șansa să devină membru al Comitetului Olimpic Internațional. „Nu candidez. M-am gândit foarte bine și nu ar fi fost fair-play față de Morariu, care a muncit mult și are șansa să ajungă și în structurile CIO. Acolo poate ajunge doar din COSR. Mi-a stabilit prioritățile și cred că încă mai am multe de făcut pentru sport la ANS”, a spus Belu. În cazul în care va ajunge în structurile CIO, Octavian Morariu ar fi al doilea român în acest for, după Alexandru Șiperco, membru între anii 1955-1998.