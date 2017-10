Octavian Belu, inclus în International Gymnastics Hall of Fame

Ştire online publicată Luni, 01 Iunie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Fostul antrenor al lotului feminin de gimnastică al României, Octavian Belu, în prezent secretar de stat în cadrul MTS, a fost in-clus, sâmbătă, la Oklahoma, în International Gym-nastics Hall of Fame. Potrivit International Gym-nast online, la ceremonia de sâmbătă au mai fost incluși în Hall of Fame și Viktor Chukarin (Ucrai-na), Elvira Saadi (Uz-bekistan), Vitaly Scerbo (Belarus) și Dominique Dawes (SUA). De ase-menea, Margaret Sikkens Ahlquist (Suedia) a primit Ordinul Internațional de Merit. Odată cu festivitatea din Oklahoma, numărul mem-brilor International Gymnastics Hall of Fame s-a ridicat la 69. „Dacă au hotărât să mă includă în Hall of Fame, este o certitudine că am făcut o treabă bună. Gim-nastica a fost viața mea și am încercat să fac tot ce mi-a stat în putință. Nu noi suntem vedetele, vedete sunt sportivii. Noi accep-tăm să rămânem în culise”, a declarat Belu. Din Hall of Fame mai fac parte Nadia Comăneci, Ecaterina Szabo, Teodora Ungureanu, Daniela Sili-vaș și Simona Amânar.