ŞOC: Marian Diaconescu a demisionat de la FC FARUL!

ȘOC: Marian Diaconescu a demisionat de la FC FARUL!

Cu puțin timp în urmă, unul dintre finanțatorii echipei FC Farul, Marian Diaconescu, și-a prezentat demisia, în cadrul unei conferințe de presă.„Nu pot, nu mai rezist. Sâmbăta, mă duc acasă, mă închid în casă și mai ies de abia luni. Mi-e rușine să mai ies din casă. Nu pot, nu sunt omul făcut să stau să mă leg de o funcție. În nici un fel nu voi mai fi legat de clubul Farul. Sunt farist, voi veni în tribună la meciuri atunci când pot, alături de suporteri. Am luat hotărârea să-mi dau demisia pentru că este un moment foarte delicat al clubului și este cazul ca eu să plec. Eu am fost conducătorul în toată această perioadă. Nu s-a luat nicio decizie în club de care eu să nu știu. Echipa este pe ultimul loc și atunci cred că este normal, fiind principalul vinovat, ca eu să plec”, a declarat Marian Diaconescu.Hotărârea luată de fostul finanțator a fost influențată și de suporterii echipei, care, în ultima perioadă, au cerut demisia conducătorilor FC Farul pentru rezultatele slabe obținute în acest tur al Ligii II.„Probabil lipsa mea de conducere într-un club de fotbal și-a spus cuvântul. M-a influențat foarte mult părerea suporterilor care au fost alături de mine la greu, când echipa era aproape de desființare. Ei erau singurii care mai erau prin curte, alături de mine. Acum, au cerut să plece cineva. Consider că sunt unul din oamenii care a venit din rândul lor. Dacă ei mi-au cerut să plec, trebuie să plec spre binele echipei. Trebuie să vină cineva cu mult mai multă experiență legată de partea sportivă. Legat de partea financiară, cred că am făcut lucruri bune. Mai sunt două etape, sper ca echipa să-și revină”, ne-a mai spus Diaconescu.