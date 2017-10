Obiectivul primordial al Farului, întărirea atacului

„Rechinii” au suferit extrem de mult în compartimentul ofensiv în sezonul recent încheiat, de aceea oficialii grupării și-au fixat ca țintă prioritară a campaniei de achiziții fortificarea atacului. În 2007/2008, Farul a avut cel mai slab atac din Liga 1, cu o medie de 0,73 goluri pe meci (25 de reușite în 34 de confruntări). Spre comparație, echipele retrogradate au înscris astfel: Ceahlăul - 33, Dacia Mioveni - 26, UTA - 30, U Cluj - 32. Deși a suferit în continuare în prima parte a mini-returului, Farul a mai remediat apoi situația până la final, dând oarecum uitării veritabilul record negativ de la finele turului, doar 8 goluri marcate în 17 partide. De ieri, reprezentanți ai Farului au demarat acțiunea de urmărire de jucători în străinătate, atenția fiindu-le îndreptată în principal spre atacanți. Ieri, antrenorul secund al Farului, Cristi Cămui, și președintele clubului, Constantin Gache, au plecat în Serbia, unde vor sta până duminică. Astăzi, consilierul Petre Comăniță și antrenorul de la Farul II, Ion Constantinescu, pleacă în Slovacia, iar principalul Farului, Ion Marin, se duce în Portugalia, unde face joncțiunea cu șeful departamentului Scouting, Mugurel Cornățeanu. „Am pierdut multe puncte acasă și există o explicație, majoritatea echipelor au dificultăți pe pro-priul teren. La noi sunt probleme mari cu atacul, este problema principală, nu reușim să dăm goluri, nu avem jucători de viteză și tehnicitate pe spații mici. Echipa a adus mai multe puncte de afară, apărându-se foarte bine, formând un bloc defensiv extraordinar de bun și jucând pe contraatac. Este o situație la care a trebuit să ne adaptăm”, a declarat Ion Marin. Tehnicianul farist a punctat că, pe lângă fortificarea atacului, Farul este interesată și de achiziții în zona defensivă centrală. „Și pe linia de fund, în zona centrală, ne confruntăm cu unele probleme. Avem jucători de peste 30 de ani, deci media de vârstă e ridicată. Suntem preocupați să coborâm această medie. Avem un Șchiopu, care are 34 de ani și o să facă 35, Barbu are 31 de ani, Gheară are 30 de ani”, a spus „Săpăligă”.