„Obiectivul final este calificarea la JO de la Londra 2012“

Selecționerul naționalei de handbal masculin a României, Aihan Omer: Selecționerul reprezentativei de handbal masculin a României, Aihan Omer, a declarat, ieri, că obiectivul final al tricolorilor este calificarea la Jocurile Olimpice de la Londra 2012. „Înaintea Campionatului Mondial, am anunțat că îmi voi termina contractul în 2012, iar obiectivul final este calificarea la JO de la Londra. Celelalte sunt obiective intermediare, pe care încercăm să le îndeplinim sau să le facem cât mai bine”, a declarat Aihan Omer. „Am ajuns în elita handbalului masculin mondial. Am ridicat ștacheta de la locul 36, pe care l-am avut până acum, la locul 15, iar în următorii ani, vrem să o ridicăm și mai mult. Acest salt, într-un an de zile, cred că este un câștig. De aceea, spun că toată lumea trebuie să înțeleagă faptul că peste noapte nu se pot obține rezultate extraordinare. Dar România are potențial și vrem să-l valorificăm în continuare”, a adăugat tehnicianul constănțean. Selecționerul consideră că, în momentul de față, nu se poate vorbi despre un schimb de generație la echipa națională, ci doar de câteva ajustări ale lotului. „În primul rând, vreau să îmi mențin lotul, dar, dacă sunt jucători care au o vârstă și consideră că nu mai pot face față ritmului campionat - cupe europene - națională și doresc să se retragă, nu avem încotro și va trebui să facem schimbul. Este loc și pentru jucători mai tineri, vor fi schimbări, dar nu decisive. Lotul de bază va fi același. Această echipă are experiență și e păcat să o abandonăm acum, când deja și-a făcut un nume la acest Campionat Mondial”, a spus Omer. La CM din Croația, România a ocupat locul 15, înregistrând cinci victorii și patru înfrângeri. Deținătoare a patru titluri mondiale, reprezentativa României s-a calificat la turneul final după 14 ani de absență.