Obiectivul Farului pentru noul sezon e clasarea în primele 9 locuri

Farul și-a propus ca obiectiv pentru ediția 2008/2009 a Ligii 1 o clasare în prima jumătate a clasamentului. Aceasta, dar și regulamentul de ordine interioară și configurația lotului de jucători au fost aprobate, aseară, în ședința Consiliului Director al clubului. „Clasarea în primele 9 locuri cred că este un obiectiv realist, nu hazardat. Este adevărat, în ultimele două sezoane am evitat cu emoții retrogradarea, dar ceea ce a arătat echipa în returul campionatului trecut, cumulul de experiență, maturitatea jucătorilor și modul în care s-au pregătit, felul cum au răspuns la antrenamente și la jocurile amicale mă fac să fiu optimist. Meciul cu Prefab Modelu consider că este un accident. Cu siguranță, nu reflectă valoarea echipei“, a declarat Ion Marin, antrenorul principal al Farului. Tehnicianul constănțean apreciază și sistemul de premiere, stabilit tot aseară, la ședința Consiliului Director, de la club, prezidată de Gheorghe Bosînceanu. La întrunire au luat parte și jucătorii, și staff-urile echipei. „S-a stabilit Regulamentul de Ordine Interioară pentru noul sezon, care conține și sistemul de premiere. Primele sunt stimulative, referindu-se atât la meciurile de acasă, cât și la cele din deplasare și din Cupa României. Există și bonusuri de obiectiv. O asemenea premiere se aplică și dacă se poate atinge un loc de cupe europene, fie prin Cupă, fie prin campionat. Această chestiune însă, a cupelor europene, a fost atinsă la modul «s-ar putea, e posibilă teoretic», dar nu că Farul merge pe așa ceva. Obiectivul nostru declarat e clasarea în primele 9 locuri. Suntem oameni realiști, știm ce avem, pe ce ne bazăm, cam știm ce putem să obținem. Totodată, dacă echipa e pe loc retrogradabil, nu se plătesc prime”, a mai spus Ion Marin. Aseară, a fost aprobat și lotul pentru noul sezon. Zvonurile care au circulat în ultimul timp în legătură cu renunțarea la Moldovan și la Cristi Irimia s-au adeverit numai pe jumătate, în sensul că doar jucătorul Sportului Studențesc nu mai face parte din lot. Lotul este alcătuit la ora aceasta din 26 de fotbaliști, inclusiv tinerii Matei, Alibec (17 ani) și Fatai (18 ani). Ion Marin a arătat însă că Farul nu a încheiat campania de achiziții. Lotul actual pentru sezonul 2008/2009 Portari: Curcă, Vlas, Vl. Neagu; Fundași: Farmache, Barbu, Pătrașcu, Șchiopu, Maxim, Gaston; Mijlocași: Cruceru, Ben Teekloh, Păcuraru, Rusmir, Nae, Băcilă, L. Pârvu, Voiculeț, Matei, Fatai, Gerlem, D. Florea; Atacanți: Alibec, Gosic, T. Moldovan, Chico, Nanu. Nae, repaus până după meciul cu Rapidul Accidentarea mijlocașului farist Marius Nae din meciul cu Lokeren e mai gravă decât se anticipase, jucătorul fiind suspect de ruptură musculară și având repaus până după meciul cu Rapidul. Astăzi, jucătorii se vor pregăti de la ora 20, iar mâine la prânz intră în cantonament. Astăzi, de la ora 10,30, pe terenul SNC, Farul II susține un meci amical cu Mătăsari, la care vor asista și antrenorii Farului. Ion Marin a spus că Farul II va afla în trei zile dacă va juca tot în Liga a III-a. Prime speciale pentru meciurile cu granzii Pentru fiecare punct obținut cu Steaua, Dinamo, Rapid, CFR Cluj și FC Timișoara, jucătorii Farului vor fi recompensați cu câte 1.000 de dolari, indiferent că se joacă acasă sau în deplasare. În partidele cu celelalte echipe, victoria pe teren propriu se plătește cu 1.000 dolari, iar cea de afară cu 2.000 dolari. Pe de altă parte, egalul sau înfrângerea acasă cu echipele nou-promovate se penalizează. Meciul de la Buzău nu va semăna cu cel cu Modelu Ion Marin antrenorul principal al Farului, crede că „accidentul” din meciul cu Modelu, o partidă „grăbită“, nu are nicio legătură cu ce se va întâmpla la Buzău. „Este cu totul altceva, mai ales că jucăm pe bani și pe puncte și că intrăm în competiția oficială. Este vorba de demonstrarea valorii și apărarea imaginii, atât a jucătorilor, cât și a clubului. Discutăm de pe alte poziții și în alți termeni”, a arătat „Săpăligă“. Tehnicianul Farului vrea să evite pe viitor jocuri ca cel cu Modelu, „mai ales că a fost un joc grăbit”. „Am coborât miercuri seara din avion, a doua zi i-am chemat la treabă, sâmbătă a fost meciul, pe care îl programasem de mult timp. M-am gândit că vor fi ceva probleme, dar nu chiar așa. Pe viitor, dacă se vor mai face asemenea jocuri, trebuie pregătite așa cum se face la un joc oficial. Nu este important că ar fi avut Modelu primă cu noi. Orice echipă de rang inferior își dă viața pe teren cu o formație din categorie superioară, ca să arate că merită să fie luată și ea în seamă, să arate și patronului ei că de aceea o plătește“, a declarat Ion Marin.