„Obiectivul este să formăm handbalişti care să promoveze la prima echipă”

19 jucători fac parte din lotul echipei care a încheiat în Top 5 naţional. Cei mai mulţi fac handbal din primii ani de școală. Şase dintre ei vor trece, din vară, la categoria juniori II, iar 13 vor rămâne juniori III.





Iată componenţa lotului: Antonio Cristea, Răzvan Ciocea, David Hâncu, Radu Poghircă - portari; Darius Simion, Enis Ali, Robert Mosor - extreme dreapta; Claudiu Covrig, Dragoş Bărbieru, David Ragea - extreme stânga; Cristian Acsentie - inter dreapta; Eden Murtaza, Alexandru Țivichi - interi stânga; Antonio Puşcaşu, Rareş Cohn, Andrei Bica - pivoți; Ionuţ Crişan - centru.





„Eu cred că e ceva să fim în Top 5 în România dintr-un total de 30 de echipe care au participat în acest sezon. Dar nu locul este important, ci faptul că sunt jucători care dau semne că ar putea ajunge handbalişti valoroşi. Sigur, sita va mai cerne şi doar cei mai buni şi mai motivaţi vor continua să facă performanţă şi la seniori. Dar, asta ne dorim. Obiectivul este să formăm handbalişti care să promoveze în câţiva ani la prima echipă a clubului nostru”, a adăugat Ionuţ Puşcaşu.



Săptămâna aceasta, şi juniorii IV de la HC Dobrogea Sud se vor bate pentru calificarea la faza finală a Campionatului Naţional. Echipa antrenată de Enis Murtaza va evolua la faza semifinală de la Vaslui, programată în perioada 18 - 21 iunie.



Micii handbalişti constănţeni merg la semifinale după ce s-au clasat pe locul trei la turneul regional de la Buzău.



„Delfinii” vor lupta pentru un loc la turneul final, care se va desfăşura între 24 şi 27 iunie, pe teren neutru.





Lotul HC Dobrogea Sud este alcătuit din jucători născuţi între 2008 şi 2011: Ovidiu Dumitriu, Mario Şopu, Raul-Ayan Abdulhai, Vlad Dina, Mircea Cumpănaşu, Matei Tiba, David Cazan, Cezar Nanis, Răzvan Onofrei, Răzvan Ţiu, Nicolas Tona, Erkan Suliman.





„Sunt mândru de jucătorii mei, pentru că a fost un an foarte greu, iar ei au reuşit să se mobilizeze şi să se califice la turneul final. Cu mai mult noroc, am fi jucat în semifinale. Eu consider că am avut ghinion la tragerea la sorţi şi am nimerit în acea grupă foarte grea. Dovadă că primele două clasate, CSU Suceava şi CSM Bucureşti, au jucat finala turneului. Sunt două echipe care adună jucători din toată ţara, în timp ce noi avem numai constănţeni. În condiţiile acestea, am câştigat o repriză cu CSM şi am pierdut la doar patru goluri meciul. Am terminat cu capul sus competiţia. Este un loc cinci mulţumitor, care ne dă mari speranţe pentru viitor”, a declarat, pentru site-ul oficial al clubului, antrenorul Ionuţ Puşcaşu.