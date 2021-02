Obiectiv îndeplinit pentru HCDS. „Delfinii” s-au întors victorioşi de la Sfântu Gheorghe

“Sunt foarte mulțumit de joc. Am primit doar 22 de goluri, apărarea a mers bine, asta înseamnă seriozitate. Am controlat meciul din minutul 10. Foarte ciudat mi se pare că 20 de minute am jucat cu om în minus. Dar asta a fost. Am luat 3 puncte, sunt mulțumit. Urmează meciul cu Botoșani și, la fel, vrem să câștigăm, să luăm 6 puncte de la acest turneu, așa cum ne-am propus.” , a declarat pentru site-ul oficial al clubului antrenorul Djordje Cirkovic.





“Un meci cu încărcătură foarte mare, cu o echipă care a jucat foarte bine finalul de tur. Ne așteptam să fie greu. Este o victorie foarte importantă. Mâine, cel puțin pe hârtie, ne așteaptă un meci mai ușor, dar nu trebuie desconsiderată echipa Botoșaniului. Trebuie să-l tratăm de la început până la sfârșit foarte serios, să luăm cele 3 puncte.” , a spus şi Daniel Susanu.





De partea cealaltă, antrenorul moldovenilor, Sandu Iacob, a recunoscut forţa echipei constănţene.



„Am pierdut, dar rezultatul nu este surprinzător. Constanța era favorită, numai că le-am dat puțin aer la început, am avut prea mult respect. Nu am jucat ce jucam noi de obicei, cu mult mai multă emoție și alergare. Din cauza stresului, nu am reușit. Ei au fost mai inspirați la început și apoi au abordat diferit jocul.” , a explicat Iacob.





Constănţenii şi-au îndeplinit obiectivul şi în meciul de joi cu HC Magnum Botoşani. Echipa noastră a câștigat “la pas”,scor 38-23. A fost un meci mult mai facil decât cel din prima zi, cu CSM Bacău. Echilibrul s-a rupt după un sfert de oră. Apărarea a produs o mulțime de contraatacuri, iar atunci când adversarii au reușit să arunce la poartă Iancu a făcut minuni și a tăiat elanul botoșănenilor. Antrenorii Djordje Cirkovic și George Buricea au mizat pe jucătorii care au evoluat mai puțin în prima zi. Sabin Ignat a făcut un meci consistent apărare – atac, iar puștii de la academia clubului constănţean, Ionuț Stănescu și Andrei Bruj, au jucat cu mult curaj după pauză, primul trecându-și în cont și două goluri de la linia de 9 metri. Evoluția scorului: 5-5 (min.8), 8-6 (min.10), 11-8 (min.15), 14-9 (min.20), 21-12 (pauză), 30-16 (min.45), scor final 38-23.





Meciul cu băcăuanii jucat în Sepsi Arena din Sfântu Gheorghe a fost dominat de echipa noastră, care a condus în permanență după o tatonare de 10 minute. Șandru și Komogorov au aruncat precis de la 9 metri și au marcat câte 3 goluri. A fost 14-8, în minutul 28, dar moldovenii au revenit pe finalul reprizei și au amânat verdictul pentru partea secundă: 14-10 la pauză. Dubla lui Nikolic ne-a dus la 16-10, dar elevii lui Sandu Iacob s-au încăpățânat să se “agațe” de șansa lor, în ciuda superiorității nete arătate de “delfini”. A fost 18-14 (minutul 40), 19-15 (min.45), 21-16 (min.50), 23-16 (min.53) și 24-20 (min.57), scor la care o boltă de efect a lui Komogorov și o paradă a lui Vasile au adus desprinderea decisivă. S-a încheiat 29-22, un succes concludent și un debut perfect pentru echipa antrenată de Djordje Cirkovic și George Buricea. Arbitrii Pârvu și Potârniche au dictat nu mai puțin de 10 eliminări de două minute în tabăra echipei de la malul mării.