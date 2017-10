O sportivă de la CS Farul ţinteşte titlul mondial la sambo

O sportivă de la CS Farul țintește titlul mondial la sambo

La finalul unui an greu, sportiva Daniela Hondiu Poroineanu (sambo) a fost inclusă în clasamentul celor mai buni sportivi ai clubului Farul.Daniela a dus culorile clubului constănțean pe cele mai înalte trepte ale podiumului internațional. Sportiva a cucerit titlul de campioană națională și europeană în limita categoriei 56 kg la seniori. A treia medalie de aur a obținut-o la Cupa Mondială. Daniela a câștigat argintul la Campionatele Mondiale și la prima ediție a Jocurilor Europene de la Baku.Pentru merite deosebite și rezultate excepționale obținute la competițiile internaționale de sambo, în luna iulie a acestui an, ministrul Tine-retului și Sportului Gabriela Szabo i-a oferit titlul de maestru emerit al sportului. „A fost un an reușit pentru mine atât în plan sportiv, cât și în plan familial. Noul an sper să fie cel puțin ca 2015. Îmi doresc ca în 2016 să îmi apăr titlurile obținute și să cuceresc aurul la mondiale”, a declarat sportiva.Daniela va începe pregătirea pe data de 7 ianuarie, când va pleca în cantonament la Piatra Arsă, împreună cu antrenorul Viorel Gâscă. Primul concurs la care va participa sportiva va fi Cupa Mondială din Belarus, în luna februarie.