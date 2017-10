O sportivă a Farului, în Top 10 la Mondialele de culturism

2

Campionatul Mondial

Cine nu cunoaste exact detaliile ce tin de regulamentul IFBB, va lua de bun ce scrie in acest articol, care 100% e dat de catre Chirita Cristina. In 90% din articol, toata atentia este asupra don'soarei in cauza, care a fost "nedreptatita" la Campionatul National. Haideti sa recrificam putin modul de prezentate a situatiei. Se numeroteaza locurile semifinalistilor (1-15) dupa locul 15, ca este 16 sau 1436364, nu se mai numeroteaza. Asa ca sa nu mai dea Chirita public ca Diana Pivniceru a iesit pe 32, daca e sa ne luam dupa tabelul IFBB unde au aparut locurile si numele sportivelor, Diana era clasata pe pozitia 32 intr adevar, dar doar in tabel! Acest nr fiind nr crescator in functie de ce numere de concurs au avut. Chirita...nu incerca sa te mai ridici prin incercarea de a afunda pe altii, pt ca nu faci decat sa scazi in ochii oamenilor..si deja e un numar f mare de oameni carora le ai lasat o parere cam proasta datorita comportamentului tau de pretutindeni.