O singură echipă, o singură iubire: Farul Constanţa. Hagi revine pe banca tehnică

FC Farul va evolua în Liga I sub comanda lui Gheorghe Hagi, care revine astfel pe banca tehnică după o pauză de un an.



Preşedinte al clubului Farul Constanţa este Gheorghe Popescu, iar vicepreşedinte, Tiberiu Curt. Noul club Farul are trei acţionari: Gheorghe Hagi, Ciprian Marica şi Zoltan Iasko.





„Nu a fost simplu să-l conving pe Gică Hagi să revină pe bancă, dar tocmai această uniune l-a convins în cele din urmă. Este o presiune foarte mare pe noi toţi, pentru că toată lumea se aşteaptă ca odată cu întoarcerea lui Hagi pe bancă să revină şi rezultatele. Nu am niciun dubiu că urmează o nouă etapă de performanţă pentru Farul Constanţa”, a declarat Gheorghe Popescu.













La rândul său, Hagi a anunţat că standardul de performanţă va fi ridicat, iar pentru acest lucru va avea nevoie de un buget bun şi de jucători de valoare.





„Am crescut la Farul, aceasta este echipa care m-a format şi acest brand trebuie să-l ducem înainte. Următorul meu gând este de a fi responsabil. O să încercăm să devenim cei mai buni. Trebuie să fim conştienţi că trebuie să facem o echipă mare care să joace un fotbal foarte bun, adică mai întâi să atace şi după aceea să se apere. Mie îmi place să câştig. Sunt sigur că nu va fi simplu, dar împreună putem deveni cei mai buni. Mă oblig să ridic standardul de performanţă la nivelul cel mai mare. Ştiu că împreună putem să o facem.











De acum, trebuie să ne organizăm foarte bine. Performanţele administrative şi tehnice trebuie să le ridicăm la un nivel foarte mare. Fiecare trebuie să îşi facă meseria pe departamentul pe care-l conduce. Trebuie să producem un buget consistent şi bun, care să ne dea posibilitatea să aducem jucători capabili să facă diferenţa”, a declarat Hagi.



Primele achiziţii





Primii jucători care vor sosi la Farul sunt portarul naţionalei de tineret Mihai Aioani (21 de ani), mijlocaşul defensiv Ionuţ Larie (34 de ani) şi atacantul Adrian Petre (23 ani).





În ceea ce priveşte echipele de juniori, toate se vor numi Farul. Separat va fi doar Academia Hagi, care se va ocupa de copiii între 8 şi 18 ani. Iar toţi jucătorii care fac parte din Academia Hagi sunt în pepiniera clubului Farul Constanţa.











Ciprian Marica, acţionar al noii entităţi, a explicat ce se întâmplă cu locul Farului din Liga a II-a.



„Locul din Liga a II-a al Farului a fost obţinut prin muncă şi sacrificiu. Cu siguranţă că tot ce e folositor nu se va pierde. Aşadar, nu vom pierde, cel puţin nu gratis, acel loc din Liga a II-a”, a declarat Ciprian Marica.



Stadion de 18.000 de locuri, la Constanţa





FC Farul îşi va disputa meciurile de pe teren propriu în complexul Academiei Hagi de la Ovidiu, însă există planuri mari şi avansate pentru construirea unui nou stadion la Constanţa.





„Vă asigur că noul stadion va prinde contur. Studiul de fezabilitate se termină în curând, apoi vom merge cu proiectul la Compania Naţională de Investiţii. Vorbim despre o nouă construcţie. Stadionul vechi va fi demolat, studiile au arătat că nu poate fi folosit nimic din actuala infrastructură.











Noul stadion va avea capacitatea de 18.000 de locuri, iar după ce va fi gata, va trebui să producă bani.





Însă Primăria Constanţa se va implica mai mult decât construirea noului stadion”, a explicat primarul Vergil Chiţac.



La rândul său, preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Mihai Lupu, a spus că, în trecut, au existat piedici pentru ca la Constanţa să nu se construiască nimic, însă acum lucrurile s-au schimbat şi sunt aşteptaţi să se alăture în proiect şi reprezentanţii mediului privat.











„Este important să aducem în proiect oamenii de afaceri. Iar autorităţile locale să se implice în realizarea infrastructurii sportive. Şi să ţinem cont de experienţa legendelor”, a spus Mihai Lupu.





Oficializată luni, 21 iunie, în cadrul evenimentului de la Hotelul Iaki din Mamaia - la care au participat legende ale Farului, reprezentanţi ai administraţiei locale, suporteri - fuziunea dintre cele două cluburi are ca rezultat crearea unei echipe care să devină una dintre forţele fotbalului românesc.