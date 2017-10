O să ne lipseşti, Nea Iancule!

1

dumnezeu sa il odihneasca in pace

Azi cu multa durere in suflet am aflat ca , o mare legenda a sportului cu balonul oval din romania a plecat dintre noi... ii voi fi recunascator toata viata pentru ca a fost cel care mi-a indrumat pasii spre acest minunat sport...cerul a mai castigat o stea iar familia rugby-lui constantean si national a piedrdut-o..... Calatorie cu lumina nea Iancule Dumnezeu sa te odihneasca in pace . Sincere condoleante familiei indoliate !!!