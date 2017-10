O româncă şi un slovac, principalii favoriţi ai turneului de tenis U-16 de la Mamaia

O româncă și un slovac, principalii favoriți ai turneului de tenis U-16 de la Mamaia

Meciurile de pe tabloul principal al întrecerii internaționale Mamaia Idu Juniors Champs. U-16, cel mai important turneu pentru juniori și junioare - Under 16 din România, încep astăzi, la Tenis Club Idu Mamaia. Finalele sunt programate sâmbătă, 3 iulie (la dublu) și duminică, 4 iulie (la simplu). Partidele de pe tabloul de simplu s-au stabilit aseară, iar astăzi, de la ora 9, li se dă startul. La fete, principala favorită este Cristina Ene, din România, numărul 42 Tenis Europe Ranking, lidera momentului în clasamentul Race To Masters 2010. Întrecerea băieților îl are ca favorit numărul unu pe slovacul Michal Kianicka (nr. 15 TER). Câștigătorii turneelor de simplu vor primi câte 80 de puncte în ierarhiile Tenis Europe, iar finaliștii câte 65. Cei care pierd în primul tur („16"-imile) primesc câte 15 puncte, la care se pot adăuga punctele din turneele de consolare (patru puncte pentru câștigători). La dublu, campionilor li se acordă câte 20 de puncte, finaliștilor câte 15, iar sfert-finaliștilor câte 10. „Este foarte greu de organizat un asemenea turneu în condițiile actuale. Pentru prima dată, în afară de arbitrul principal, Ștefan Nicorici, restul «cavalerilor» sunt constănțeni”, a decla-rat directorul de turneu Marian Sandu. Întrecerea de la Mamaia este de categoria a II-a. În această perioadă, în calendarul Tenis Europe Junior Tour se mai organizează un singur turneu mai puternic, cel de la Paris (Mondial Paris Cadets - Thropee Legardere, categoria I). Din competiție nu lipsesc nici ju-cătorii constănțeni, precum Alexan-dru Buzelan, Paul Olteanu, Cos-min Onțică, George Gache, Ioana Buzelan, Ion Efrim, Sergiu Bucur, Jasmine Coteanu sau Blanca Elena Butnaru, ultimii patru având 13 ani. Echipele României: formația oficială - Artur Culicovschi, Patrick Ciorcilă / Cristina Ene, Ioana Ducu; formația sprijinită de Federația Română de Tenis: Andrei Apostol, Ionuț Urdă, Andrei Marinescu, An-drei Crapcenco, Bogdan Apos- tol / Laura Enea, Oana Simion, Raluca Ciufrilă, Daniela Gâlcă, Cristina Adamescu. Antrenor oficial, Liviu Panait. „Jucătorii constănțeni născuți în 1997 sunt mici pentru acest concurs, dar vor acumula experiență. Dintre români, vârful de lance este Cristina Ene, care, ieri (n.n. - duminică), a obținut un rezultat bun, locul trei la Naționalele de 16 ani, de la București. Însă și ceilalți români sunt valoroși. Sperăm ca turneul să fie de bun augur pentru toți. La cei din echipele naționale voi urmări în primul rând atitudinea de care vor da dovadă” Liviu Panait