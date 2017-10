O repriză „albă“ şi una cu cinci eseuri

CS Cleopatra - CSS Unirea Iași 26-8, în Divizia Națională de rugby juniori U19

O repriză „albă“ și una cu cinci eseuri

Echipa CS Cleopatra a debutat cu dreptul în ediția 2009 / 2010 a Diviziei Naționale de rugby juniori sub 19 ani. În meciul din etapa întâi, disputat sâmbătă după-amiază, pe stadionul din „Badea Cârțan”, formația constănțeană s-a impus, cu scorul de 26-8, în fața celor de la CSS Unirea Iași. În prima repriză, lipsa de omogenizarea a XV-ului gazdă a fost evidentă: balonul nu a circulat pe traseele optime, s-au făcut multe greșeli, a predominat jocul individual. Pe acest fond, oaspeții puteau marca, dar au ratat două lovituri de penalitate din poziții excelente. Așadar, lucru mai rar întâlnit în rugby, la pauză scorul era unul de fotbal, 0-0. Repriza secundă a început perfect pentru CS Cleopatra, Cristea reușind eseul descătușării, transformat de Stătulescu, 7-0. Alte două încercări - dintre care una transfor-mată - „semnate” Andrei și Stătulescu au mărit diferența la 19-0 și zarurile erau aruncate. Oaspeții au redus din handicap, dintr-o penalitate și un eseu, 19-8, dar ultimul cuvânt l-au avut tot băieții de la malul mării, eseul lui Stan și transformarea lui Stătulescu făcând ca tabela să înghețe la 26-8. „Pentru primul meci în noua formulă, echipa s-a mișcat bine. Unirea a fost un adversar puternic, ne-a pus în dificultate o repriză, dar plusul nostru la ca-pitolul pregătire fizică a făcut diferența. Important este că am câștigat, că am luat și punctul bonus ofensiv. Campionatul e lung, nu putem ști ce se va întâmpla pe parcurs”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, președintele CS Cleopatra, Vasile Chirondojan. Etapa viitoare (sâmbătă, 26 septembrie), trupa constănțeană, antrenată de Marian Udroiu și Marian Nache, va întâlni, la București, pe Metrorex, principala contracandidată în bătălia pentru titlu. „Ne pregătim de derby. Toate echipele din campionat s-au întărit, cu un plus pentru Metrorex și RC Pantelimon. Oricum, noi abordăm fiecare meci doar la victorie”, a mai spus președintele Chirondojan.