O nouă provocare pentru jucătorii constănţeni: Asus Romanian Open Squash

O nouă provocare pentru jucătorii constănțeni: Asus Romanian Open Squash

Vineri, 11 noiembrie, la Cluj, debutează întrecerile celui de-al treilea turneu ca importanță din România: Asus Romanian Open Squash, o competiție selectă, cu un plus de interes generat de faptul că meciurile de pe tabloul principal se dispută pe un teren de sticlă!Ediția din acest an are conotație internațională, la start aliniindu-se sportivi din România, Republica Moldova, Polonia, Grecia, Spania, Ungaria și chiar Israel. Bineînțeles, nu vor lipsi nici jucătorii constănțeni, care își propun clasări cât mai sus.„Este un turneu cu grad sporit de dificultate, pe secțiuni. Cei mai buni sportivi vor juca în Elite International, urmează apoi diviziile A, B și C - seniori. La feminin, există o singură divizie, în care se vor confrunta atât junioare, cât și senioare. Sperăm ca jucătorii de la Constanța să facă o figură cât mai frumoasă”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, vicepreședintele ACS Squash West Side, Ilie Bănică.Constănțenii merg la turneul de la Cluj cu un moral foarte bun, și asta pentru că, la Cupa României de la Timișoara, ei au evoluat cu mult curaj, aflându-se printre protagoniști.Astfel, Horia Naumescu s-a clasat pe lo-cul 6, Răzvan Țurlea - pe 13, iar junioara Alexandra Bardac - pe 4. Tot pentru Constanța au mai jucat alți trei sportivi din București: Ilie Bogdan Petre - locul 3, Alin Averchi - locul 4 și Marian Câmpean - locul 15.La ediția 2016 a Cupei României, a doua competiție internă ca importanță după Campionatele Naționale, au participat 47 de jucători (37 la masculin și 10 la feminin).În această perioadă, pe cele două terenuri ale Complexului West Side din incinta Vivo (fostul Maritimo), se joacă partidele din Campionatul Constanței, ediția 2016, toamna.În cele trei divizii, se întrec, în total, 27 de jucători - 10 în DA, 10 în DB și 7 în DC. Până în prezent, s-au disputat șase etape.