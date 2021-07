O nouă medalie pentru România. Marius Cozmiuc şi Ciprian Tudosă au cucerit argintul în proba de dublu rame

„Este o senzaţie la care până acum doar visam, ştiam de când am ajuns aici că nu o să plec cu mâna goală de la acest concurs. A venit şi ziua în care port la gât această medalie. Sunt foarte fericit că această medalie, chiar dacă ne doream foarte mult aurul, dar Croaţia a fost mai puternică. Nu ştiu dacă ar trebui să iau în considerare doar acest ciclu olimpic, dar eu consider că fiecare experienţă, fiecare concurs prin care am trecut m-au ajutat să devin mai puternic şi m-au ajutat să devin, în această zi, vicecampion olimpic”, a declarat Ciprian Tudosă.





România câştigă astfel cea de-a patra medalie la actuala ediţie a Jocurilor Olimpice.





Echipajul Ionela Cozmiuc şi Gianina Beleagă a luat startul în proba de dublu rame feminin, însă a încheiat competiţia doar pe locul al şaselea. Fetele noastre, campioane mondiale, nu s-au aflat în cea mai bună formă şi nu au reuşit să pună probleme celorlalte adversare care au terminat pe locurile fruntaşe. Chiar şi în aceste condiţii, atât Ionela cât şi Geanina sunt optimiste şi au declarat că cea mai mare bucurie a lor este că au avut ocazia să participe într-o finală olimpică.



David Popovici, locul 7 în finala probei de 100 de metri liber



Noua senzaţie din nataţia românească, dar şi din cea modială este puştiul David Popovici, în vârstă de doar 16 ani, care a participat în finala probei de 100 de metri liber.





Chiar dacă adversarii săi au fost mult mai puternici, David Popovici a făcut o cursă bună, însă nu a reuşit să termine mai sus de locul 7.





La prima vedere pare o poziţie dezamăgitoare, însă timpul său, 48.04 secunde este unul foarte bun.





David Popovici speră ca pe viitor să îşi îmbunătăţească performanţele. El a atras reacţii pozitive nu doar din tabăra României, dar a fost lăudat şi de marii campioni din nataţie.





Chiar campionul olimpic, americanul Caeleb Dressel, care a participat în aceeaşi cursă cu David Popovici, s-a arătat extrem de impresionat de performanţele românului.





Misiunea nu a fost, însă, una uşoară. „Tricolorii” s-au luptat de la egal la egal cu fraţii Martin şi Valent Sinkovic, din Croaţia.Deşi la un moment dat au avut aproape o barcă avans faţă de români, croaţii nu au simţit presiunea alor noştri decât pe finalul cursei. După o bătălie lungă şi dură, România a terminat pe locul al doilea cu un timp de 6:16:58, faţă de 6:15:29, cât au scos croaţii. Medaliile de bronz au fost câştigate de Danemarca cu un timp de 6:19:88.