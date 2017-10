O nouă înfrângere pentru HC Dobrogea Sud Constanţa

1

JOC SLAB

Cu jocul static practicat ,,in dorul Leli,, si cu un CELICA din ce in ce mai slab,care nu mai are curaj sa traga la poarta,nu se poate castiga.Cand echipa juca in viteza cu pase din multa miscare,meciurile se castigau.Acum pase de pe loc;fara probleme pentru adversar,este handbal din curtea scolii.Poate ca si varsta nu mai permite atata viteza.