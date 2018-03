O nouă competiţie de Old-Boys debutează la Constanţa

Mai multe ştiri online: Old Boys

O nouă competiție de Old-Boys debutează la Constanța

În acest week-end, în Sala Sporturilor, va debuta prima ediție a Trofeului „Liga Old-Boys” la fotbal în sală, competiție dedicată fotbaliștilor trecuți de prima tinerețe, retrași din activitate, născuți până la data de 31 decembrie 1983 (inclusiv).S-au aliniat la start 16 echipe (6-20 jucători), cu un istoric bogat în competițiile de „old-boys”: Athletic Club, VDT Construct, CS Eforie, Chimpex Constanța, FC Constanța, Olimpia Apă Canal, Săgeata Stejaru, CS Agigea, NGM Inter Năvodari, Voința Valu lui Traian, Macedonia Ovidiu, FC Amicii, AS FCS Old Boys 2017 Năvodari, Perla Murfatlar, Liga Ofițerilor, Danubius Hârșova.Vor fi formate patru grupe a câte patru formații, se va juca într-o singură manșă, iar primele două clasate vor merge în sferturile de finală, fază eliminatorie. Turneul ar urma să se întindă pe aproximativ o lună de zile.Competiția este organizată de A.S. Tommy Constanța, cu sprijinul Direcției Județene pentru Sport și Tineret și Asociația Județeană de Fotbal Constanța.