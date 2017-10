„O medalie la JO se obţine extraordinar de greu”

Fosta mare gimnastă constănțeană Simona Amânar:

„O medalie la JO se obține extraordinar de greu”

Ştire online publicată Joi, 28 August 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Vicepreședintele Federației Române de Gimnastică, Simona Amânar-Tabără, a declarat, ieri, că abia după Jocurile Olimpice de la Beijing lumea din afara sportului a înțeles ce înseamnă și cât de greu este să câștigi o medalie la o astfel de competiție. „Acum, la Beijing, cred că este pentru prima dată când s-a văzut cât de greu se obține o medalie. Rezultatele nu se obțin așa ușor, ci cu foarte multă muncă, dar și un pic de noroc. Când participam, nu îmi dădeam seama de valoarea muncii mele, dar acum, când privesc de acasă Jocurile Olimpice, am conștientizat ce dificil este să ajungi în vârf”, a explicat Simona Amânar-Tabără. Legat de prestația gimnastelor tricolore la Jocurile Olimpice, fosta mare campioană a afirmat că a fost una foarte bună: „Fetele și-au atins obiectivul, acela de a cuceri una-două medalii. Bronzul pe echipe a fost cât aurul, în timp ce titlul olimpic câștigat de Sandra Izbașa are o valoare foarte mare. Nu mi-a fost teamă că România ar putea rata podiumul, chiar dacă Rusia a fost peste noi în calificări”. Oficialul Federației Române de Gimnastică a vorbit și despre lipsa sportului din viața copiilor: „Trebuie să facem ceva pentru a aduce copiii la sală. Mișcarea este foarte bună, iar dacă un copil are talent, trebuie lăsat să își urmeze traiectoria, dacă nu, poate face sport de plăcere, important e să facă mișcare”. Produs sută la sută al gimnasticii constănțene, Simona Amânar a cucerit trei titluri olimpice în cariera sa, la Atlanta 1996 (sărituri) și Sydney 2000 (individual compus și cu echipa). Olimpicii, decorați de președintele Băsescu Președintele României, Traian Băsescu, i-a primit, ieri, la Palatul Cotroceni, pe sportivii români prezenți la JO de la Beijing și i-a decorat pe cei care au câștigat medalii la această ediție, dar și pe antrenorii acestora. Distincții: Ordinul Meritul Sportiv Clasa I - Alina Dumitru, Sandra Izbașa și Constantina Diță Tomescu, Horia Constantinescu (antrenor secund la lotul de canotaj); Ordinul Meritul Sportiv Clasa a II-a cu o baretă - Ana Maria Brânză; Ordinul Meritul Sportiv Clasa a II-a cu două barete - Nicolae Forminte, Cătălin Meran, Lucian Sandu; Ordinul Meritul Sportiv Clasa a III-a cu două barete - Andreea Acatrinei, Eniko Barabaș, Constanța Burcică, Mihai Covaliu, Gabriela Drăgoi, Elena Georgescu, Andreea Grigore, Doina Ignat, Simona Mușat, Steliana Nistor, Ioana Papuc, Rodica Șerban, Anamaria Tămârjan; Ordinul Național Steaua României în grad de Cavaler - Georgeta Andrunache; Ordinul Național Serviciul Credincios în grad de Cavaler - Viorica Susanu, Mircea Roman.