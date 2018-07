O echipă din Europa va cuceri din nou Campionatul Mondial

Editia cu numarul 21 a Campionatului Mondial, prima care are loc in Europa de Est, nu a fost una lipsita de surprize, cele mai notabile fiind eliminarea campioanei mondiale Germania inca din faza grupelor, aceasta incheind pe ultimul loc, insa si eliminarea Spaniei din optimile de finala de catre tara gazda, Rusia.La momentul scrierii acestui articol ne aflam in faza semifinalelor, acolo unde toate cele 4 echipe calificate provin din Europa.Este vorba despre Anglia, Belgia, Croatia si Franta, in penultimul act Franta urmand a juca impotriva Belgiei, iar Anglia impotriva Croatiei. Din 2006 nu am mai avut un Campionat Mondial in care in faza semifinalelor sa nu fie decat echipe din Europa. Atunci Franta pierdea finala in fata Italiei dupa loviturile de departajare, Germania venind pe pozitia a treia si Portugalia pierzand finala mica.De altfel, 2002 a fost ultima editie a Campionatului Mondial in care se impunea o formatie din afara Europei. Este vorba despre Brazilia, turneul final disputandu-se in Coreea de Sud si Japonia. Un aspect interesant este acela ca din 12 Campionate Mondiale gazduite de tari din Europa, luandu-l si pe acesta in calcul, o singura data a reusit sa castige o formatie non-europeana. Se intampla cu Brazilia in 1958, cand turneul final era gazduit de Suedia. Ca o curiozitate, pana la Campionatul Mondial din 2010 nicio formatie europeana nu reusise sa se cucereasca trofeul in afara Europei.O echipa din Europa va cuceri din nou Campionatul Mondial, din ultimele 3 finale ale turneului Argentina fiind singura echipa non-europeana calificata. Se intampla in 2014, cand pierdea in extra-time in fata Germaniei. De altfel, in fiecare din ultimele 3 Campionate Mondiale scorul dupa 90 minute a fost egal, in 2006 avand parte chiar si de lovituri de departajare.Dintre cele 4 echipe calificate in semifinalele acestui turneu final, doar doua mai au Cupe Mondiale in palmares. Este vorba despre Franta si Anglia, francezii castigand in 1998, iar englezii in 1966, fiecare pe teren propriu. Glumind putin, am putea spune ca echipa care va cuceri trofeul acum se va opri in faza grupelor la CM2022, asta intamplandu-se in 4 din ultimele 5 Campionate Mondiale, in 3 dintre aceste cazuri chiar respectiva echipa incheind ultima in grupa.