O echipă din Africa a încercat să-și otrăvească adversarii

Echipa de fotbal Simba SC, din Tanzania, este suspectată că a încercat să-i otrăvească pe jucătorii formației AS Vita Club, din RD Congo, a declarat pentru RFI antrenorul acestei din urmă grupări, Florent Ibenge.

AS Vita Club nu a reușit să treacă peste eliminarea sa din Liga Campionilor Africii, după înfrângerea sa la Dar Es Salaam (1-2), cu un gol primit în ultimul minut.Florent Ibenge a povestit la microfonul RFI că echipa sa a avut parte de o primire de coșmar în Tanzania. "A trebuit să ne batem ca să ne antrenăm în ajunul meciului. N-au vrut să intrăm pe stadion, ne-au lăsat autocarul afară nu știu cât timp. Așa că au fost niște ciocniri. În ziua meciului, noi n-am putut ajunge în vestiarul nostru fiindcă era stropit cu nu știu ce substanță. De altfel, delegatul CAF (Confederația africană de fotbal - n. r.) pentru acest meci a venit să ne spună să nu intrăm în vestiar. El însuși a deschis vestiarul și a constatat că nu puteai să rămâi acolo. Ne-am echipat pe jos, pe culoar, și din vestiar continuau să iasă emanații. A trebuit să ne punem măști!", a spus antrenorul "delfinilor negri".Ce a fost mai rău a venit după aceea."Sâmbătă s-a întâmplat ceva ce n-am mai văzut până acum. În timpul meciului, noi am avut apă 'otrăvită'. Câteva sticle miroseau puternic, dar nimeni nu spune că toate cele avute de noi conțineau o mică doză, din cauza căreia am putut fi obosiți. I-am sesizat pe oficialii CAF în momentul când era flagrant. La o fază fixă au venit să-mi ceară apă doi jucători, unul al meu și unul de la Simba. I-am dat fiecăruia o sticlă. Amândouă erau otrăvite. Jucătorul meu a scuipat imediat. Celălalt, care voia să se răcorească, s-a stropit și a avut probleme la nivelul ochilor. I-am dat sticlele delegatului (...) E o tentativă de otrăvire. Dacă bei apa asta, poți să ajungi la spital", a adăugat el.CAF a deschis o anchetă, ale cărei rezultate vor fi cunoscute înaintea meciului din turul sferturilor de finală ale competiției, pe care Simba îl va juca pe 5 sau 6 aprilie, pe același stadion, împotriva altei echipe din RD Congo, TP Mazembe.