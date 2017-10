O constănţeană, la Mondialele de haltere din Uzbekistan

O constănțeană, la Mondialele de haltere din Uzbekistan

După o pregătire de două săptămâni la Centrul de la Izvorani, sportiva Georgiana Dudoglu și antrenorul ei, Angheluș Beșleagă, de la Liceul cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru” Constanța, se pregătesc de plecarea spre Uzbekistan, acolo unde tânăra în vârstă de 15 ani va evolua în cadrul Campionatului Mondial de juniori II la haltere.Georgiana Dudoglu, elevă la LPS „Nicolae Rotaru” și deținătoare a șase medalii la Naționalele din 2012 (argint, două bronz la junioare II, două bronz la junioare I și bronz la tineret), va pleca, astăzi, spre Taskent (Uzbekistan), pentru a participa la Campionatul Mondial de juniori II. Antrenorul sportivei, Angheluș Beșleagă, o va însoți pe aceasta și spune că are mare încredere în ea, chiar dacă tânăra se află la prima participare într-o competiție de o asemenea anvergură.„Pentru mine, este a doua experiență de acest gen, pentru că am mai participat și anul trecut, însă, pentru Georgiana, este prima competiție de acest nivel. Au cuprins-o deja emoțiile. Ea a participat mai mult la Naționale. Sper să aibă o comportare cât mai bună. Obiectivul meu este să se claseze în primele șase. Va fi o competiție foarte puternică. Din ce-am văzut, vor fi peste 35 de sportivi la fiecare categorie, iar concursul va fi ticsit de asiatici, care sunt renumiți pentru performanțe în acest sport. Sunt mulțumit de rezultatele ei de la antrenamente și sunt sigur că ne putem împlini obiectivul”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Angheluș Beșleagă.La acest campionat, Dudoglu face parte din lotul României, care alcătuiește șase participanți la feminin și șapte la masculin. Competiția are rol de calificare la JO de tineret de anul viitor, din China, astfel că sportivii noștri vor trebui să obțină clasări cât mai bune pentru a strânge, la general, punctele necesare calificării. Cu cât este mai mare punctajul unei țări, cu atât își va crește numărul de participanți la JO.„Trebuie să avem toate sportivele în primele 10 locuri pe categorii pentru a putea să calificăm două sportive la JO. Cu cât se acumulează mai multe puncte, cu atât vor putea participa mai mulți sportivi”, a precizat Angheluș Beșleagă.La aceeași categorie cu Dudoglu va mai participa o româncă - Monica Csengeri, cea care, anul trecut, s-a pregătit cu Beșleagă o lună și jumătate pentru Mondialele de junioare de la Kosice. Acolo, Csengeri a obținut titlul de campioană la smuls și vicecampioană la aruncări și total. Actualmente, ea face parte din centrul de pregătire de la Botoșani.Aurel Tătaru se pregătește de EuropeneUn alt sportiv constănțean, Aurel Tătaru (32 ani), va reprezenta CS Farul peste câteva zile la Europenele de haltere rezervate seniorilor. Competiția se va ține între 7-14 aprilie, în Albania. El are obiectiv clasarea în primele 10 poziții.„Concursul este puternic. Vor fi 25 de sportivi pe categoria lui, toți cu șanse. Doar câteva țări sunt mai slab cotate. În rest, la categoriile mari, sunt sportivi buni. Sper într-un rezultat bun, să smulgă 165 kg, să arunce 200 kg și să se claseze în primii 10 sau chiar în primii 6", ne-a mai spus antrenorul Angheluș Beșleagă.Fără participare din 2000 și medalie din 1987Pentru constănțeni, participarea lui Tătaru este una semnificativă, Farul nemaiavând un halterofil participant la competițiile internaționale de foarte mulți ani, iar o medalie câștigată de și mai mult timp.„Pentru mine, este importantă plecarea lui. Nu am mai avut un sportiv la vreo competiție importantă de seniori de prin 2000, iar ultima medalie obținută la Europene a fost cea a lui Dumitru Negreanu (CS Farul), din 1987. Pentru noi este importantă participarea. A revenit după 13 ani în naționala României”, a încheiat Beșleagă.