O celebră navă rusească soseşte la Constanţa, la Regata Marilor Veliere

O celebră navă rusească sosește la Constanța, la Regata Marilor Veliere

În perioada 8-11 septembrie, în portul Constanța, va avea loc prima etapă a Regatei Marilor Veliere, unde sunt așteptate 15 veliere din 6 țări, cu un total de peste 1.000 de membri de echipaj.Cu această ocazie, și-a anunțat pre-zența și celebra navă „Kruzenshtern”, velier de Clasa A (cea mai mare po-sibilă), care va arbora steagul Rusiei. Nava a fost construită în anul 1926 și s-a numit inițial „Padua”, după orașul italian cu același nume. A purtat multă vreme însemnele Germaniei, iar atunci când nu era pe mare, putea fi găsită în portul Hamburg. Între 1938 și 1939, „Padua” a înregistrat un record mondial, care nu a fost depășit nici azi. A realizat cel mai scurt voiaj al unui velier pe relația Hamburg - Australia, via Chile, și retur, în 8 luni și 23 de zile.După 20 de ani, în 1946, velierul a fost predat Rusiei, în urma celui de-Al Doilea Război Mondial. A fost rebotezat după exploratorul rus Ivan Fyodorovich Kruzenshtern. Între 1961 și 1965, „Kruzenshtern” a executat misiuni de-a lungul Oceanului Atlantic, Mării Mediterane și Caraibelor, iar în 1965, a fost transferat Ministerului Rus al Pescuitului pentru a fi folosit de studenții care se pregăteau să devină pescari. De-a lungul timpului, nava a fost folosită atât în filme germane (trei la număr), cât și în mai multe pelicule sovietice. Ba mai mult, în 1997, a fost subiectul unui documentar britanic numit „Tall Shop” și transmis de Discovery Channel.În prezent, „Kruzenshtern” anco-rează în porturile Kaliningrad și Murmansk și este al doilea cel mai mare velier încă funcțional, după „Sedov”, o altă navă rusească ce are origini nemțești.Velierul „Kruzenshtern” este foarte ușor de recunoscut datorită colo-ritului său specific: negru cu o dungă albă, un simbol al navelor care făceau comerț cu Estul.Regata Marilor Veliere face parte dintr-o serie de regate internaționale ce se desfășoară an de an, începând din 1956, sub egida Sail Training International.Portul Constanța este prima etapă din Regata Marilor Veliere (Black Sea Tall Ships Regatta 2016). De aici, navele vor ajunge în Novorossiisk, Rusia (16-19 septembrie), Sochi, Rusia (21-25 septembrie) și în Varna, Bulgaria (1-4 octombrie).Evenimentul va fi organizat de către Navigator Yacht Club, în parteneriat cu Academia Navală „Mircea cel Bătrân” și Liga Navală Română, cu sprijinul CNAPMC.