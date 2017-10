„Nurhan Ali taie şi spânzură, mi-a făcut multe probleme“

Vasile Stângă declară război HCM-ului Constanța:

„Nurhan Ali taie și spânzură, mi-a făcut multe probleme“

Cu doar două zile înaintea meciului direct, fostul antrenor al HCM-ului Constanța, Vasile Stângă, în prezent pe banca Pandurilor Târgu Jiu, a declanșat războiul mediatic cu oficialii grupării de la malul mării. Tehnicianul și-a adus aminte de problemele pe care le-a avut în perioada cât a condus „corabia” vicecampioanei și vrea acum o victorie pe litoral. „Constanța joacă la titlu, așa că orice meci e important pentru ei, și, din punctul meu de vedere, este favorită la titlu. Personal, voi avea parte de un meci special. Revin unde am antrenat, iar dorința cea mare este să-i bat în casa lor. Am câteva surprize pentru ei. Am o palmă morală de dat cuiva de acolo. Nurhan Ali este un om care taie și spânzură și care mi-a făcut multe probleme. Dacă o să batem, lui o să-i dedic victoria”, a declarat, însetat de răzbunare, Vasile Stângă. Partida HCM Constanța - Pandurii Târgu Jiu, din etapa a 11-a a Ligii Naționale de handbal masculin, se va disputa sâmbătă, de la ora 19, la Sala Sporturilor. Altfel, Stângă a dezvăluit că Steaua se confruntă cu probleme financiare și nu este exclus să se retragă chiar din campionat!