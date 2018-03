"Nu vreau să asist la distrugerea a ceea ce a mai rămas din sportul constănţean"

Directorul LPS Constanța, prof. Andrei Szemerjai:

"Nu vreau să asist la distrugerea a ceea ce a mai rămas din sportul constănțean"

La Liceul cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru” din Constanța, după doar trei luni, bugetul pe un an întreg se evaporă rapid! Finanțarea pe cap de elev nu ține cont de faptul că elevul este sportiv și că are nevoie de sală de antrenament, vestiare, apă caldă, căldură.În 2017, fiecărui elev îi erau alocați 391 de lei pe an, iar din 2018, suma a crescut la 420 de lei pe an. Spre comparație: în anul 2014, pentru fiecare deținut erau alocați 420 de lei… pe lună!„Mi se pare normal ca deținuții să primească atâția bani. Vreți să răcească în timpul vreunei întâlniri conjugale? Copiii pot să învețe în clase fără căldură, fiindcă așa merg treburile în România”, a declarat cu sarcasm și dezamăgire directorul LPS „Nicolae Rotaru”, prof. Andrei Szemerjai.De ce se consumă bugetul LPS-ului în trei luni? Deoarece are în perimetru un cămin, o cantină, două săli de tenis de masă, șase terenuri de tenis de câmp, o sală mare de sport (tenis, lupte, dansuri), alte trei săli de sport pentru judo, haltere și dansuri, vestiarele echipei de rugby ce se antrenează în Complexul Sportiv „Badea Cârțan”, o bază nautică și alte sedii administrative. Total - 15.231 metri pătrați utili, în care se consumă apă, curent, căldură, apă caldă, gaz.Bugetul pentru bunuri și servicii (utilități) acoperă doar 2.500 metri pătrați. Restul cheltuielilor este suportat, în fiecare an, de Consiliul Local Constanța, prin redistribuirea bugetelor celorlalte instituții de învățământ ce reușesc în lunile de vară să nu aibă consumuri considerabile.„Pe lângă numărul mult mai mare de clădiri pe care noi îl avem, noi nu facem pauză niciodată. Noi ne antrenăm continuu, iar acest fapt consumă. Noroc cu primăria că ne ajută constant, altfel nu ne-am fi descurcat. Ei nu au nicio obligație față de noi, ne-ar putea obliga să ne descurcăm cu ceea ce avem, dar este imposibil acest lucru. Dacă mi-ar impune acest lucru, în secunda doi mi-aș da demisia. Nu vreau să asist la distrugerea a ceea ce a mai rămas din sportul constănțean”, a declarat profesorul Szemerjai.