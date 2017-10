„Nu vreau ca alţii să culeagă roadele muncii mele“

Gheorghe Tadici va conduce naționala de handbal feminin la JO 2008

„Nu vreau ca alții să culeagă roadele muncii mele“

Antrenorul reprezentativei de handbal feminin a României, Gheorghe Tadici, a declarat că va conduce selecționata tricoloră la Jocurile Olimpice de la Beijing 2008, deși a demisionat de la cârma Oltchim-ului, club care furnizează cele mai multe jucătoare la lot. „Un profesionist duce un contract până la capăt, iar eu am contract cu federația, nu cu o jucătoare sau un club. Am vorbit și cu Dumitru Muși (n.r. - tehnicianul constănțean este secundul naționalei) și am decis să continuăm până după Jocurile Olimpice, atunci când expiră contractul cu federația. Dacă se întâmpla totul înainte de Campionatul Mondial din Franța, era altceva. Dar, cum la noi e moda să fie oricine împins spre demisie, pentru a culege alții roadele, nu vreau să fac acest pas”, a declarat Gheorghe Tadici. Despre tragerea la sorți a grupei preliminare de la JO 2008, tehnicianul spune că este mulțumit, o eventuală întâlnire cu Rusia urmând a avea loc în fazele superioare. „Grupa este cum îmi închipuiam, dificilă, dar trebuie să recunosc faptul că a ieșit cum speram, adică am evitat Rusia în această fază. Toți vrem un rezultat bun, dar să nu creadă nimeni că va fi ușor”, a spus Tadici. Naționala României va debuta la Jocurile Olimpice, pe 9 august, în fața celei mai slab cotate echipe: Kazahstan, și va înfrunta apoi China (11 august), Franța (13 august), Angola (15 august) și vicecampioana mondială, Norvegia (17 august). Primele patru clasate din grupă se vor califica în sferturile de finală.