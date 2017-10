„Nu vă uitaţi la Max ca la salvatorul naţionalei“

Selecționerul Victor Pițurcă avertizează:

„Nu vă uitați la Max ca la salvatorul naționalei“

Cu doar opt zile până la meciul cu Serbia, de la Constanța, Victor Pițurcă nu pune presiune foarte mare pe Maximilian Nicu. Selecționerul nu consideră că este cazul ca mijlocașul Herthei Berlin să fie privit ca un salvator al echipei naționale. Pentru Maximilian Nicu, fotbalistul care tocmai ce și-a recăpătat cetățenia română, meciul cu Serbia poate însemna debutul sub tricolor. Deși jucătorul face furori în Bundesliga, Victor Pițurcă ne îndeamnă să nu-l privim pe Max ca pe Mesia ce descinde la Constanța. „Sper ca Nicu să fie un câștig pentru echipa națională. Vreau ca, deocam-dată, să-l integrez în mijlocul echipei naționale. Să vedem cum va reacționa, nu cred că vor fi probleme mari, însă nici nu e cazul să-l privim ca pe un salvator al echipei naționale. E o presiune mare pe el, însă voi ști când va fi momentul să-l folosesc și sper să iau o decizie bună, pentru că vreau să joace cu determinare și persona-litate”, a declarat selecționerul român. Și directorul Departamentului Relații Internaționale din cadrul FRF, Florin Prunea, este de părere că mijlocașul Herthei are potențial pentru a evolua cu succes la prima reprezentativă. „Max e crescut într-un mediu sănătos, este un jucător extrem de ordonat, care rar iese din cuvântul antrenorului. Este un jucător profesionist, care evoluează la un nivel foarte înalt”, a spus Prunea. România va întâlni Serbia, pe 28 martie, pe stadionul „Farul” din Con-stanța, și Austria, la 1 aprilie, la Klagenfurt, în două partide din Grupa a 7-a preliminară a Campionatului Mondial din 2010. Viitorul lui Pițurcă la națională, incert Selecționerul Victor Pițurcă a declarat că nu este sigur că oficialii FRF mai doresc să-l țină în funcție, dacă va rata calificarea la CM 2010. „Mi-am dorit să rămân mai mult timp la echipa națională atunci când mi-am negociat contractul, însă cei de la FRF au altă viziune și văd că acum au ajuns la vorba mea. Poate vor să schimbe generațiile cu o altă conducere tehnică. Eu am început reconstrucția echipei, am adus mulți jucători noi, unii s-au integrat, cu ei s-au obținut rezultate. Degeaba spui că vrei reconstrucție, dacă nu vrei să te califici în 2012 pentru a pregăti preliminariile din 2014. Cine îți garantează că o poți obține?”, a explicat tehnicianul.