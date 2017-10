Nu vă opriţi până în finală!

CVM Tomis - MOK Brcko Jedinstvo, în Challenge Cup la volei masculin

Nu vă opriți până în finală!

Echipa de volei masculin CVM Tomis Constanța susține, astăzi, primul meci pe teren propriu din actuala ediție a Challenge Cup. Adversară îi este MOK Brcko Jedinstvo, iar victoria nu le poate scăpa băieților lui Martin Stoev. CVM Tomis are toate motivele să se bucure în liniște de sărbători fericite. După ce și-a recăpătat cadența în campionat, echipa constănțeană mai are de făcut un singur pas până la calificarea în turul III al Challenge Cup. Pentru acest lucru, trebuie să treacă de MOK Brcko Jedinstvo, o misiune facilă. Meciul cu bosniacii, contând pentru manșa secundă al turului II, se joacă deseară, de la ora 18.00, la Sala Sporturilor, iar CVM Tomis este mare favorită, grație victoriei (3-1) din deplasare, din prima manșă. „Față de ediția de anul trecut, de data aceasta, Challenge Cup nu va mai avea turneu Final Four, ci vor fi numai tururi duble, eliminatorii, până în finală. Obiectivul nostru este calificarea în finală, iar culoarul pe care ne aflăm este unul favorabil. Pentru meciul cu Jedinstvo, ne dorim o victorie cu 3-0 și un joc spectaculos. Acesta vrem să fie cadoul nostru de sărbători pentru iubitorii voleiului, pentru suporterii constănțeni”, a declarat, ieri, într-o conferință de presă, directorul executiv al CVM Tomis, Serhan Cadâr. „Mult succes echipei, sunt convinsă că Tomisul va face un joc și mai bun decât cel făcut Dinamo, în campionat”, a spus și Elena Frîncu, directorul executiv al DJST Constanța. Acces gratuit la sală Conducerea clubului CVM Tomis a decis ca accesul suporterilor la sală să fie gratuit. „Ne dorim o atmosferă de sărbătoare, un spectacol sportiv de calitate și tribune pline. Îi așteptăm pe constănțeni la sală, în număr cât mai mare”, a mai spus Serhan Cadâr. v v vEchipa bosniacă a ajuns abia aseară la Constanța și efectuează antrenamentul oficial astăzi, de la ora 10.00, la Sala Sporturilor. O oră mai târziu, va începe antrenamentul Tomisului • Arbitrii întâlnirii sunt Nikolay Chaprazov (Bulgaria) și Mehmet Demir-delen (Turcia). Delegat CEV - Constantin Ispas (România) • „Am început cu dreptul această ediție a Challenge Cup. Am câștigat cu 3-1 în Bosnia, iar acel set cedat a fost mai mult din cauza unor inexactități ale jocului nostru. Acum, vrem un meci scurt, fără probleme”, a declarat căpitanul de echipă al CVM Tomis, Radu Began.