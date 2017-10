La meciul cu FC Botoșani, Sdrobiș le cere fundașilor Farului agresivitate maximă

„Nu vă fie frică, doar nu vine van Nistelrooy!“

După toate probabilitățile, FC Farul va juca împotriva lui FC Botoșani în formula: Zdrâncă - Vlad, I. Barbu, L. Ștefan, Pașcovici - Scărlătescu, Lucan, Boboc, B. Rusu - Ad. Câmpeanu, Boghițoi, cu Vlad și Rusu cei doi titulari sub 21 de ani. Față de echipa de start din meciul cu Viitorul, Ioan Sdrobiș nu va mai miza sâmbătă pe M. Posteucă, Buzea și D. Forminte, în vreme ce Lucan va fi urcat la mijlocul terenului, pe postul său de bază, cel de închizător. Apar ca nume noi Vlad și Boghițoi, iar Rusu va fi distribuit mijlocaș stânga. Farul a avut ieri două antrenamente, iar la primul „Părintele” a lucrat îndelung cu oamenii de apărare, linia de patru fundași Vlad - I. Barbu - L. Ștefan - Pașcovici, plus mijlocașul la acoperire Lucan. Pe finalul antrenamentului, principalul Farului a exersat cu cei cinci, separat, respingerea mingii cu capul. „Jenează-l, dar fără mâini, că-i fault!”, „Să nu vă văd în careu că nu găsiți soluții!” sau „Nu vă fie frică, doar nu vine van Nistelrooy!”, a stat „Părintele” cu gura pe fundași. „Vom avea meci greu sâmbătă, ținând cont că ne-am reunit abia acum două săptămâni și încă nu suntem cu pregătirea la parametrii care ar trebui. Nu ne cunoaștem foarte bine între noi, nu avem omogenitate, dar sperăm să iasă bine. Noi ne dorim victoria. Trebuie să ne punem la punct cu pregătirea și apoi putem vorbi de un obiectiv pentru acest sezon”, a declarat Ionel Boghițoi. „Am venit la Constanța împrumutat pe jumătate de an, iar, dacă voi confirma, Farul are opțiune de cumpărare definitivă. Atmosfera este bună. Băieții m-au primit cu prietenie, iar nea Nelu este un antrenor bun, care dă credit jucătorilor tineri. Vrem să formăm o echipă competitivă și să promovăm cât mai repede”, a spus și nou-venitul Adrian Hurdubei. La al doilea antrenament de ieri, Sdrobiș l-a încercat pe postul de fundaș dreapta și pe Costel Nițescu. Farul va înregistra la Federație contractele lui Hurdubei, Mutulescu și Ionuț Lupu, astfel încât toți trei să fie buni de joc cu FC Botoșani. De asemenea, la Farul va reveni și portarul Dragoș Măcelaru.