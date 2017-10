„Nu va fi sfârşitul lumii dacă ne bate India”

Antrenorul echipei de Cupa Davis a României, Adrian Marcu:

„Nu va fi sfârșitul lumii dacă ne bate India”

Antrenorul echipei de Cupa Davis a României, Adrian Marcu, a declarat că o eventuală înfrângere în meciul cu India, din barajul pentru menținerea în Grupa Mondială, nu ar fi un dezastru, în ciuda faptului că există riscul de a reveni foarte greu în elita tenisului. „Nu ar fi un dezastru dacă vom pierde cu India, dar trebuie să ne luptăm ca să ne menținem în Grupa Mondială. Dacă am pierde, ar fi foarte greu să revenim, deoarece și în grupa euro-africană sunt echipe foarte bune. Suntem, însă, favoriți cu India și sperăm să câștigăm”, a declarat Adrian Marcu, prezent la Brașov, la turneul challenger. „Este un meci dificil, însă avantajul nostru este că jucăm pe zgură. Indienii au un dublu bun, dar sunt obișnuiți cu suprafața rapidă și pe iarbă, iar pe zgură întâmpină probleme”, a adăugat Marcu. Tehnicianul a mai spus că echipa României va trebui să se descurce și fără Andrei Pavel, jucător care a contribuit în cea mai mare măsură la performanțele tricolorilor din ultimii 15 ani. „Trebuie să ne descurcăm și fără Pavel. Asta este situația, mergem înainte. Andrei va veni la București, dar nu ne vom putea baza pe el, din cauza accidentării. Jucătorul principal va fi Victor Hănescu. Din păcate, în urma sa, sunt vreo opt jucători, situați între locurile 150 și 300, care ar fi trebuit să facă saltul valoric spre prima sută, dar nu l-au făcut”, a spus Marcu, explicând că va alege al doilea jucător la simplu dintre Victor Crivoi, Adrian Cruciat și Adrian Ungur. „Îi voi vedea aici, la Brașov, și la Open România, după aceea mă voi decide. La dublu, prima opțiune este cuplul Horia Tecău / Florin Mergea”, a spus antrenorul. Partida România - India, din barajul pentru menținerea în Grupa Mondială, va avea loc pe arenele BNR de la București, în perioada 19-21 septembrie. Elena Bogdan, în optimi de finală la US Open Jucătoarea de tenis Elena Bogdan (nr. 5) s-a calificat în optimile de finală ale probei de simplu junioare din cadrul turneului de Grand Slam de la US Open. În partida din turul doi, românca a învins-o pe Sandra Roma (Suedia), în trei seturi, scor 6-4, 5-7, 6-4, iar în faza următoare, o va întâlni pe Marta Sirotkina (Rusia). O altă jucătoare din România, Alexandra Damaschin, a trecut de turul întâi al competiției, unde a învins-o pe Reka-Luca Jani (Ungaria), scor 6-2, 4-6, 6-2, și va juca în runda a doua cu japoneza Kurumi Nara, cap de serie nr. 7. La dublu, Elena Bogdan și Elena Cherniakova (Rusia, nr. 1) au fost învinse, în manșa inaugurală, de Julia Boserup / Christina McHale (SUA), scor 3-6, 2-6, iar perechea Ana Bogdan / Kristina Mladenovic (Franța, nr. 2) a fost eliminată de cuplul Katarzyna Piter (Polonia) / Romana Tabaskova (Slo-vacia), scor 3-6, 6-7.