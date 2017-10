Nu vă bateţi joc de volei! CVM Tomis a renunţat la turneul din Turcia

Nu vă bateți joc de volei! CVM Tomis a renunțat la turneul din Turcia

Ieri, la Constanța, trebuia să aibă loc ședința de Consiliu Local, iar pe ordinea de zi se afla și proiectul de finanțare a clubului CVM Tomis. Ședința a fost anulată și, implicit, proiectul clubului de volei nu a fost aprobat. O nouă ședință ar urma să aibă loc marțea viitoare, pe data de 13 octombrie, însă pentru voleibaliștii constănțeni ar putea fi cam târziu.Ieri dimineață, CVM Tomis plecase către Burgas (Bulgaria), pentru a disputa un amical cu echipa locală Lukoil, iar mai apoi urma să plece la Bursa (Turcia), pentru un turneu de trei zile. După aflarea veștii că nu are pro-iectul de finanțare aprobat, conducerea clubului a decis să întoarcă echipa din drum.Aseară, în cadrul unei conferințe de presă, Serhan Cadâr, directorul executiv al CVM Tomis, a explicat situația: „Pe 20 octombrie, este termenul limită până la care se pot face transferuri la Federația Română de Volei, iar transferurile internaționale trebuie rezolvate mult mai înainte. Toate acestea necesită timp ca să se deruleze. Nu știu în ce măsură jucătorii străini și ceilalți jucători vor dori să rămână aici, în condițiile în care echipa s-a întors din drum de la Burgas și asta din cauza nesiguranței. Inițial, am fost dispus să retrag echipa din Liga Campionilor. Am verificat toate materialele existente în acest sens, iar costurile pentru această acțiune sunt extraordinar de mari. Amenda este de 14.000 de euro per meci, la care se mai adaugă taxa de 25.000 de euro pe care am plătit-o și se mai adaugă o suspendare de trei ani din toate competițiile europene. Oricât de supărat sunt, vreau să rămân lucid. Am hotărât să nu retrag echipa din Liga Campionilor, dar sper să nu fiu pus în situația de a face o premieră în sportul românesc, de a juca cu echipa de juniori în Liga Campionilor”.Pe data de 21 octombrie, CVM Tomis va disputa Supercupa Româ-niei, împotriva ACS VM Zalău, urmând ca, pe data de 24 octombrie, să debuteze în noul sezon al Diviziei A1, pe terenul Unirii Dej.CVM Tomis a adus la Constanța următorii jucători: Ventsislav Ragin, Konstantin Mitev, Metodi Ananiev, Boyan Yordanov (toți din Bulgaria), Goran Skundric (Serbia), Rareș Gavril (Piatra Neamț), Andrei Mihălescu (Dej), Stephen Gotch (Canada).Din lotul de anul trecut, au rămas Sergiu Stancu, Robert Vologa, Dragoș Pavel și Andrei Laza, iar de la echipa de juniori a clubului au fost promovați Alexandru Muscină și Ovidiu Darlaczi.Serhan Cadâr a adăugat faptul că sunt jucători care continuă la echipă, chiar dacă nu și-au primit salariile din sezonul trecut.„Sunt foarte supărat și dezamăgit. Mi-e rușine de jucători. Sunt oameni maturi, care au familii, obligații și au avut încredere în noi și în Consiliul Local că va aloca finanțarea în timp util. Se pare că, în Constanța, performanța înseamnă câte echipe ai înscrise în Divizia B”, a mai spus directorul clubului.