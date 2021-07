Nu sunt bani! România, fără reprezentantă în Rugby Europe Super Cup

„Echipele noastre de club nu pot susţine financiar participarea la o asemenea competiţie, am încercat să participăm cu echipa naţională secundă sub denumirea francizei Lupii Bucureşti, era un proiect pe care îl pregătisem încă de anul trecut, dar, din păcate, ne-am lovit de problema lipsei de fonduri.





După cum se ştie, bugetul federaţiei a fost redus de către Ministerul Tineretului şi Sportului cu peste 50% faţă de 2019 şi nu am putut beneficia de o garanţie financiară care să ne ajute să evoluăm în această competiţie.





Ca atare, în acest an, nu vom avea posibilitatea de a fi prezenţi în Super Cup. Este o mare pierdere, pentru că este un proiect extrem de important, prin care le puteam oferi meciuri internaţionale tinerilor jucători din campionatul intern, meciuri care veneau să crească numărul partidelor pe care aceştia le disputau într-un sezon şi mai ales le oferea acea experienţă care îi ajuta să crească, să evolueze ca jucători. Să nu uităm că «stejarii» de acum au evoluat toţi pentru Lupii Bucureşti, au fost jucători care au crescut în meciuri internaţionale disputate cu această franciză”, a declarat preşedintele Federaţiei Române de Rugby, Alin Petrache.





La ediţia inaugurală, care va debuta în week-end-ul 18-19 septembrie, Rugby Europe Super Cup va reuni opt echipe la start, împărţite în două grupe: Conferința Estică: The Black Lyon (Georgia), The Tel Aviv Heat (Israel), Enisey-STM (Rusia), Lokomotiv Penza (Rusia); Conferinţa Vestică: The Brussels Devils (Belgia), The Delta (Ţările de Jos), The Lusitanos (Portugalia), The Castilla y Leon Iberians (Spania).





Meciurile se vor disputa în sistem tur-retur, primele două clasate din fiecare grupă se vor califica în semifinale programate pentru 22 aprilie 2022, finala urmând să aibă loc pe 22 mai 2022.





România nu va avea reprezentantă în cea mai nouă competiţie intercluburi din Tier 2, organizată de către Rugby Europe, informează Federaţia Română de Rugby.