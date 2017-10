„Nu ştiu dacă am câştigat un punct sau am pierdut două“

Constantin Gache:

„Nu știu dacă am câștigat un punct sau am pierdut două“

Constantin Gache, antrenorul principal al Farului, a remarcat, pentru „Cuget Liber", evoluția întregii echipe. „Am avut un joc bun, de angajament, pe alocuri chiar spectaculos. Le mulțumesc băieților pentru atitudine și dăruire. Totuși, nici măcar acum (n.n. - ieri), la rece, nu pot să mă pronunț clar dacă am câștigat un punct sau am pierdut două. E bine că n-am pierdut, dar îmi pare rău că n-am câștigat. Mă bucur pentru jocul nostru bun, care este pe o pantă ascendentă", ne-a declarat Gache.