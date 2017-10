„Nu rezolvăm problemele Farului înjurând pe la colţuri!“

Elena Frîncu face un apel la fair-play către suporterii constănțeni

„Nu rezolvăm problemele Farului înjurând pe la colțuri!“

Directorul executiv al Direcției Județene pentru Sport și Tineret, Elena Frîncu, are un mesaj pentru suporterii constănțeni: decât să înjure pe la colțuri, mai bine ar veni la stadion, să umple tribunele și să susțină, astfel, echipa emblemă a județului - FC Farul. „E ușor să jignești și să comentezi lucruri sau fapte bune pe care nu ți-ai dorit niciodată să le faci pentru oameni. E știu că fotbalul este regele sportului. De mică, mă lua tata de mână, plăteam doi lei și veneam la stadionul Farul, să-i văd pe Ologu, Boc sau Mareș. Acum, ar trebui ca fiecare constănțean să facă la fel. Fotbalul înseamnă bani, întreținerea stadionului înseamnă tot bani. Ați mulțumit vreodată celor care, discret, stau în spatele întreținerii acestui stadion? Lumina, apa, mentenanța, toate costă bani și noii patroni nici nu știu cât costă aceste lucruri. Înjurați la nesfârșit Primăria, Consiliul Județean, RAJA, pe Elena Frîncu, pe Gheorghe Bosînceanu și pe mulți alții care au dat și mai dau în continuarea bani. Fiți bărbați sau iubitori de sport, adunați-vă la cafeneaua fotbalului, creați-o, descoperiți patronii care vor să-și bage banii în fotbal fără a fi înjurați, fără a intra în mizeriile fotbalului, ci pentru a sprijini acest fenomen social care este fotbalul”, le transmite Elena Frîncu suporterilor, prin intermediul ziarului „Cuget Liber”. Hagi, un înger care a adus mult bine imaginii Constanței Șefa DJST le răspunde și celor care o acuză că se preocupă mai mult de soarta Academiei Hagi decât de FC Farul. „Pe cei care mă trimit la Ovidiu, îi asigur că după Gheorghe Hagi am să merg până la capătul lumii, este un înger care a adus mult bine imaginii acestui județ și acestei țări, alături de sutele de sportivi de elită, despre care unii dintre noi aproape că nu știm nimic. Vă respect așa cum sunteți - și buni, și răi - și am încredere că vă veți aduna în spatele copilului Farul, pentru a-l crește și pentru a fi mândru de el. Dacă nu, felicitați Săgeata, Viitorul sau Callatis, care încearcă prin ei să se vorbească despre Constanța. Și handbalul, și voleiul au fost mici, dar au ajuns până în Cupa Cupelor sau Liga Cam-pionilor Europeni. Le mulțumesc tuturor, au recunoștința mea, eu, un om crescut lângă sport, în sport și pentru sport”, a spus Elena Frîncu.