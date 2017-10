„Nu poţi face performanţă fără suferinţă, fără durere“

Cristian Poteraș, președinte al Federației Române de Lupte:

„Nu poți face performanță fără suferință, fără durere“

Multă lume bună în sala Liceului Teoretic „Callatis” Mangalia, unde au avut loc Naționalele individuale de lupte libere pentru cadeți. Astfel, au venit să supervizeze întrecerile Cristian Poteraș și Vasile Andrei, președinte, respectiv secretar general al Federației Române de Lupte, Gigi Pambuca, președinte al Asociației Județene de Lupte Constanța, dar și fostul campion Petrișor Cruceanu, toți su-bliniind organizarea impecabilă a campionatului. „Pentru noi, conducătorii federației, este o mare bucurie să găsim la Mangalia, oameni de nădejde, care înțeleg și susțin fenomenul. Ori de câte ori s-a organizat un turneu în sudul litoralului, nu am avut probleme de natură financiară, grație implicării oamenilor de aici. Luptele nu sunt mari consumatoare de bugete, însă știți la fel de bine ca și mine prin ce vremuri de criză trece România și întreaga lume, astfel încât sportul nu are cum să nu fie afectat. Vreau să le mulțumesc copiilor și antrenorilor participanți la turneu, pentru modul în care s-au prezentat la concurs. La lupte, nu poți face performanță, nu poți deveni campion fără suferință, fără durere, fără să te dedici, fără să lași în urmă multe dintre plăcerile pe care și le fac colegii de generație. Faptul că cei de la Constanța, de la Mangalia reușesc să atragă în jurul lor colaboratori și parteneri în proiecte nu poate decât să ne bucure și să ne dea speranța că tradiția luptelor românești va continua, mai ales că, din urmă, vine o generație talentată, plină de calități. Trebuie să avem grijă de acești copii, din aceste diamante azi neșlefuite vor ieși campionii de mâine”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, președintele FRL, Cristian Poteraș. Despre șansele românilor la medaliile olimpice de la Londra, Poteraș spune că trebuie să fim optimiști, pentru că, la acest nivel, orice este posibil. „România are calificați pentru JO de la Londra doi sportivi: Rareș Chintoan (lupte libere; categoria 120 kg) și Alin Alexiuc (lupte greco-romane; categoria 96 kg). Odată ajunși în turneul olimpic, cel mai puternic din lume, orice se poate întâmpla. Putem foarte bine lua medalii sau la fel de bine putem părăsi prematur competiția. Toți adversarii sunt de mare valoare, însă nici băieții noștri nu sunt mai prejos”, a explicat Cristian Poteraș.