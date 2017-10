„Nu ne retragem când vrea federaţia!“

Eugen Voineagu, președintele CSM Medgidia:

„Nu ne retragem când vrea federația!“

Așa cum era de așteptat, memoriul înaintat de conducerea clubului CSM Medgidia Federației Române de Handbal n-a avut darul de a face lumină în cazul „Odorhei". De dreptate, nici nu mai încape vorbă. Brigada Dinu / Din a luat o decizie stupefiantă în finalul partidei CSM Medgidia - HC Odorheiu Secuiesc, acordând aruncare de la 7 metri pentru oaspeți, la scorul 25-24 pentru gazde, pe motiv că sirena sălii a anunțat cu o secundă mai devreme sfârșitul meciului! Lovitură transformată și egal injust. După meci, conducerea CSM-ului a înaintat un memoriu către FRH, în care îi acuză dur pe cei doi arbitri, care au favorizat în mai multe rânduri formația vizitatoare. Dar federația vede numai ce dorește. „Mă așteptam ca membrii comisiei să țină partea arbitrilor. Au spus că sirena a sunat în minutul 59, secunda 59 și că cel care trebuia eliminat eram eu, că am intrat pe teren. Repet, oaspeții rataseră contraatacul, portarul nostru respinsese mingea în aut, nu era nicio șansă de recuperare sau fază periculoasă. Să dai 7 m gratuit invocând un asemenea motiv mi se pare rea voință. Am auzit că vor să-l suspende 6 etape pe George Ilie, omul din cadrul clubului nostru care a ținut timpul. Probabil că federația vrea să ne retragem, dar îi anunț că nu ne lăsăm așa ușor, când vor alții. Când știu că am dreptate, merg până în pânzele albe. O să postez filmul meciului și pe internet, să vadă toată lumea cum își fac de cap arbitrii din România", a declarat, pentru „Cuget Liber", președintele CSM Medgidia, Eugen Voineagu. Trebuie depășit blocajul psihic Și antrenorul Ion Crăciun continuă munca la echipă, ieri conducând o ședință de pregătire, în vederea partidei de duminică, de la Bacău, cu Știința. La rândul lor, jucătorii au strâns rândurile. „Medgidia nu este o echipă adunată de peste tot din țară, să ne batem joc de acest oraș care ne-a sprijinit mereu când am avut nevoie. Nu știu ce s-a întâmplat, după o perioadă bună în pregătiri, au urmat evoluții slabe. Se întâmplă ceva, e un blocaj psihic la echipă. Oricum, problemele nu se pot rezolva peste noapte, însă vom reuși să trecem peste ele dacă ne ajutăm mai mult între noi. E ușor de distrus o echipă, dar sper să nu se întâmple așa ceva la Medgidia. Consider că am pierdut doar două meciuri, însă avem timp să revenim. Suntem în stare să producem surprize când nu te aștepți și sunt sigur că totul va intra pe un făgaș normal odată cu prima victorie", a declarat căpitanul de echipă Enis Murtaza.