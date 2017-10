Directorul executiv al CSU Neptun, Silviu Băiceanu:

"Nu ne putem bate la promovare anul viitor"

Sezonul competițional s-a încheiat pentru echipa de handbal feminin CSU Neptun Constanța, iar toate gândurile se îndreaptă acum spre ce se va întâmpla în următorul sezon de ligă secundă. Cel mai în măsură să explice starea de fapt este directorul executiv al clubului, Silviu Băiceanu, pe care l-am provocat la un scurt interviu- Domnule Băiceanu, cum ați ca-racteriza acest sezon competițional?- A fost un sezon dificil pentru noi, deoarece am plecat la drum cu o echipă complet nouă. Am fost foarte limitați de timp și de buget, însă consider că ne-am descurcat onorabil. Dacă tragem linie și privim evoluția acestor copii, fiindcă unele dintre ele nu au terminat nici junioratul, sunt foarte mulțumit. Chiar dacă nu au avut o evoluție constantă, au arătat voință și au evoluat de la meci la meci. Țineți cont de faptul că au jucat împotriva unor echipe mult mai experimentate și ne-a fost greu să ne intrăm în ritm.- Au părăsit echipa doi antrenori, Florin Cazan și Cristian Bărbulescu, într-un termen relativ scurt. Cât credeți că a afectat acest lucru moralul fetelor?- Eu nu mi-am dorit acest lucru, dar fiecare este liber să aleagă ce vrea în viață. Din păcate, a fost un act de lașitate sau neîncredere în forța colectivului. Noi nu am pus nimănui obiective mărețe, am dorit doar ca aceste fete să crească. Nu s-a mai dorit colaborare din diverse motive și am încercat să găsim soluții cât mai bune.- Întrebat dacă va mai rămâne la CSU Neptun, actualul antrenor Ionuț Pușcașu a declarat că așteaptă o propunere din partea conducerii. Ce ne puteți spune despre viitorul său la club?- Dorința mea este să continuăm în aceeași formulă ca până acum. Pe finalul campionatului, au început să se vadă roadele pregătirii fetelor prin prisma rezultatelor din ce în ce mai bune obține. Nu trebuie acum să ne facem iluzii cu privire la sezonul viitor. Vom merge pe aceeași linie de jucătoare tinere, la care se vor mai adăuga alte 3-4 jucătoare. Este însă exclus să ne batem la promovare în sezonul viitor.- Cum veți reuși să le țineți motivate pe fete în următoarea perioadă?- Chestia este discutabilă. Ele trebuie să înțeleagă că, în acest moment, cel mai important pentru ele este să evolueze și nu situația financiară. Din păcate, nu ne putem compara cu alte echipe din orașul nostru, din punct de vedere al plafonului salarial. Suntem o echipă universitară, care beneficiază de un anumit buget de care nu putem trece.- Veți mai continua colaborarea cu Universitatea Maritimă?- Bineînțeles că vom continua. Avem un protocol de colaborare și ne vor ajuta de câte ori va fi nevoie.- Cum veți aduce suporterii alături de fete?- Sperăm să rezolvăm și acest aspect, fiindcă au fost meciuri în care am avut nevoie de susținerea fanilor. Antrenorul Pușcașu lucrează foarte mult la aspectul psihologic cu fetele, lucru care s-a văzut și pe final. Sper să continuăm acest progres condus pe toate fronturile.- Ați accesat fonduri publice pentru desfășurarea și dezvoltarea handbalului juvenil. Ce ați realizat în final cu aceste fonduri?- A fost un proiect finanțat de Consiliul Județean pe Legea 350. S-au format șapte centre în județul Constanța, la care au luat parte peste 230 de copii, plus cadrele didactice ce au ajutat la buna evoluție a programului. Noi încercăm prin astfel de proiecte să îndrumăm copiii spre școlile sportive, și în special spre handbal. Au fost copii care au arătat disponibilitate și dorință de a practica acest sport. Putem spera să culegem laurii peste câțiva ani, când acești copii vor ajunge la perioada junioratului.