Japonia - România, în play-off-ul pentru Grupa Mondială a Cupei Davis

Nu ne plac ochii oblici!

Patru români sunt prezenți, în acest final de săptămână, în Japonia. Ei nu merg pentru a asista la show-ul de sumo, n-au timp să deguste sake și nici să descifreze tainele ikebanei. Treaba lor e să joace tenis. Și să o facă bine. Echipa de Cupa Davis a României înfruntă, de astăzi și până duminică, reprezentativa Japoniei, în barajul de promovare / menținere în Grupa Mondială. În tabăra tricoloră (antrenor - Florin Segărceanu, căpitan nejucător - Adrian Marcu), Andrei Pavel și Victor Hănescu sunt vedete incontestabile, nu numai datorită pozițiilor din clasamentul ATP (locul 88, respectiv 106), ci și grație experienței superioare și a plusului de valoare. Florin Mergea și Horia Tecău, foști campioni de dublu în turneul de juniori de la Wimbledon, formează o pereche bine sudată, care a reușit să răpună chiar și redutabilul cuplu al Franței. De partea cealaltă, gazdele, conduse de pe margine de Eiji Takeuchi, mizează pe forma excelentă a lui Takao Suzuki (nr. 216 ATP), un jucător în progres evident, transformat în „omul number one", în detrimentul lui Go Soeda (nr. 230 ATP). La dublu, apare iarăși acest factotum Suzuki, perechea sa fiind Satoshi Iwabuchi. Așadar, prezentările fiind făcute, se poate trece la joc. Balul se deschide astăzi, cu partida de simplu dintre Suzuki și Hănescu, urmată de întâlnirea Soeda - Pavel. Sâmbătă, se dispută importantul meci de dublu: Suzuki / Iwabuchi - Tecău / Mergea, iar duminică, vor avea loc ultimele dueluri la simplu, Suzuki - Pavel și Soeda - Hănescu. „Sperăm să conducem cu 2-0 după ziua întâi și cred că putem realiza acest lucru. Hănescu vine după finala de la București, are moral bun, iar Pavel este un profesionist sută la sută. Nu va fi un meci ușor, japonezii sunt luptători prin excelență, așa că va trebui să fim atenți la fiecare minge", a declarat Adrian Marcu.