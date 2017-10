Farul are un singur obiectiv la meciul cu CS Otopeni

„Nu ne mai permitem să ratăm victoria“

Relu Damian, președintele clubului constănțean, spune că, pentru a rămâne în grafic în clasament, „marinarii” trebuie să obțină, sâmbătă, primul succes din campionat. După trei etape, Farul ocupă locul 14, ultimul retrogradabil, având un singur punct, în urma egalului de la Constanța cu FC Botoșani. „Marinarii” nu au putut scoate nimic nici din meciul de la Piatra Neamț, din runda a treia. „La momentul actual, e diferență mare între noi și Ceahlăul, în primul rând de pregătire. Nemțenii alcătuiesc o echipă bună, omogenă, fiind prima candidată la pro-movare. Nu cu mult timp în urmă, băteau Steaua în Ghencea și reușeau și alte meciuri bune în Liga 1. Sunt pregătiți din toate punctele de vedere să promoveze. Totuși, chiar dacă am pierdut cu 0-2, în prima repriză am avut ocazia să facem 1-1 (situație mare Boboc), după care se putea întâmpla orice. În ultimele 20 de minute ale primei părți am fost peste ei”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Relu Damian, președintele Farului. Eșecul de la Piatra Neamț nu le-a lăsat prea multe variante „marinarilor” pentru meciul din etapa a patra, din acest week-end, acasă cu echipa de pe locul șapte, CS Otopeni. „Sâmbătă, suntem obligați să câștigăm. Nu mai avem voie să ratăm cele trei puncte. Cuvântul de ordine este victoria. Dacă, până acum, dată fiind situația în care ne-am reunit, rezultatele nu prea au contat, cu CS Otopeni trebuie neapărat să batem, pentru a rămâne pe linia pe care ne-am propus-o, acolo unde vrem noi”, ne-a mai spus Damian. Pentru disputa cu ilfovenii, Farul speră să-l recupereze pe Liviu Mihai II, despre care antrenorul Ioan Sdrobiș a spus încă dinaintea meciului cu Ceahlăul: „sper ca săptămâna viitoare (n.n. - aceasta) să se înscrie la cuvânt pentru 11-le de bază”. De asemenea, „marinarii” l-au legitimat și pe atacantul Alin Abuzătoaie, pe care l-au luat împrumut de la Steaua până la finele sezonului. În ce-l privește pe portarul Dragoș Măcelaru însă, tranzacția a picat deocamdată, Relu Damian explicând că „în condițiile în care continuă în Liga a II-a, Steaua II nu a mai vrut să se dispenseze de serviciile sale. La meciul de la Galați, Măcelaru a fost rezerva lui Zapata”. CS Otopeni are în echipă trei foști fariști, Sardescu, Marin Vătavu și Lucian Pârvu, primii doi fiind titulari, iar Pârvu intrând pe teren în minutul 40 în meciul din etapa trecută, 2-1 cu FC Snagov.