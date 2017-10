„Nu meritaţi tricoul albastru să-l purtaţi!”

„Marinarii”, luați la refec:

„Nu meritați tricoul albastru să-l purtați!”

În premieră titular la Farul, tânărul stoper Florentin Tudorache a jucat cu numărul 3, cel purtat până de curând de Barbu. Tudorache va împlini 18 ani pe 17 mai a.c. l Delegatul lui FC Snagov, fostul internațional Laurențiu Reghecampf, a fost eliminat după ce a protestat la faza eliminării lui Gigel Ene. Deși antrenorul principal al lui FC Snagov este Cristian Țermure, acesta nu s-a ridicat deloc de pe bancă, toate indicațiile dându-le Reghe. La conferința de presă a venit Țermure l Atât la 1-1, cât și la 1-2 și la finalul partidei, spectatorii au cerut demisia lui Ștefan Stoica și i-au contestat pe jucători. „Demisia!”, „Gică Butoiu!”, „Plecați cu toții!”, „Fane, lasă-ne!” sau „Nu meritați tricoul albastru să-l purtați!” s-a auzit din tribună l Spectatorii au protestat, în fața tribunei oficiale, și la adresa conducerii clubului. „Oamenii sunt supărați, dar ce, jucăm noi? Am făcut tot posibilul să fie bine, am adus jucători. Transferurile au fost OK în iarnă, dar dacă fotbaliștilor le e gândul numai la bani, ce să le facem?”, a răspuns managerul general Vicențiu Iorgulescu.