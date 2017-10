Selecționerul Răzvan Lucescu:

„Nu meritam să pierdem în Turcia“

Ştire online publicată Vineri, 13 August 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Selecționerul echipei naționale de fotbal a României, Răzvan Lucescu, a declarat după meciul amical cu Turcia, scor 0-2, că tricolorii trebuia să obțină un egal, mai ales că primul gol a venit după o mare greșeală de arbitraj. „Asemenea erori fac parte din fotbal, însă e păcat de munca băieților. Am întâlnit un adversar foarte tehnic, valoros. Au avut un plus de valoare, dar, datorită organizării și determinării băieților, am reușit să compensăm, am stat bine pe teren, am avut și contraatacuri periculoase. Raportul marilor ocazii e egal, un rezultat de egalitate ar fi fost just. Moralul poate fi ridicat, jucătorii trebuie să aibă încredere, au jucat cu un adversar puternic. Nu meritam să pierdem”, a spus Lucescu jr. Arbitrii și-au cerut scuze Directorul general al Federației Române de Fotbal, Ionuț Lupescu, a declarat că arbitrii și-au cerut scuze pentru penalty-ul acordat eronat. Lupescu a apreciat că sunt lucruri care se pot remedia până la meciul oficial cu Albania, din preliminariile Euro 2012. „Nu sunt dezamăgit. Am avut șase ocazii destul de bune și am fost organizați, însă a lipsit ultima pasă, iar unele faze le-am tratat prea naiv. Tot stadionul a văzut că nu a fost penalty. Însă nu trebuia să ajungem la acea fază, a fost o greșeală de poziționare. Am făcut un joc elaborat. Arbitrii și-au cerut scuze după meci pentru greșeala făcută de la penalty, dar rezultatul nu se poate schimba. Putem regla ce nu a fost bine în această seară. Când va veni meciul oficial, vom fi pregătiți. Ar fi un început bun cu șase puncte. Fac un apel la suporteri să fie alături de noi la Piatra Neamț, băieții vor da totul pe teren”, a spus Lupescu. Dorinel crede că România a jucat la 0-0 Au fost însă și voci care au criticat prestația de la Istanbul a tricolorilor. Fostul internațional Dorinel Munteanu, acum antrenorul Oțelului Galați, a spus că nu i-a plăcut jocul României, unul la 0-0, puțin dezvoltat pe faza ofensivă. „Am pus foarte puțin în dificultate adversarul și nu aveam niciun motiv să facem asta. Totuși, eu cred că avem șanse mari de calificare, dar trebuie să demonstrăm pe teren, atât în apărare, cât și în atac”, a spus „Neamțul”. Răzvan Lucescu (dreapta), alături de selecționerul Turciei, Guus Hiddink