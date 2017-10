"Nu mai sunt Gigi Becali. Când mă uit la imagini vechi cu mine, de la televizor, mi-e ruşine"

"Nu mai sunt Gigi Becali. Când mă uit la imagini vechi cu mine, de la televizor, mi-e rușine"

Ştire online publicată Duminică, 29 Martie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Gigi Becali a primit săptămâna aceasta o permisie de 5 zile. Astfel, fostul patron al Stelei nu a ratat slujba de duminică, acolo unde a fost asaltat de mai mulți jurnaliști."Eu nu mai stau în viața publică. Este opțiunea mea, alegerea mea, mai ales că am și eu o vârstă. Nu îmi convine să stau la bătrânețe la pușcărie. Circ nu mai vreau să fac. Nu mai sunt Gigi Becali. Am șters totul cu buretele și am început o nouă viață care se numește Gheorghe Becali. Când mă uit la imagini vechi cu mine de la televizor, mi-e rușine cu mine. Nu sunt mândru. Și dacă îmi e rușine, atunci nu mai vreau să fac nimic din ce făceam", a spus Gigi Becali, la Antena Stars.