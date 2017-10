Nu mai stau după fusta mamei, învaţă ce e supravieţuirea!

Velierii constănțeni pregătesc de pe acum Expediția Delta 2011

Nu mai stau după fusta mamei, învață ce e supraviețuirea!

Orice proiect are șanse mai mari de reușită dacă este pregătit din vreme. De la această idee pornesc și velierii constănțeni, care își caută încă de pe acum colaboratorii pentru super-expediția Delta 2011. În ultimii ani, micii practicanți ai yachting-ului au fost protagoniștii expediției de anduranță în Delta Dunării, unde au ajuns cu ambarcațiunile lor cu vele, fără motoare sau echipamente electronice sofisticate. Conducătorul acțiunii, profesorul Dumitru Micu, speră ca tradiția să fie respectată și în 2011, începând încă de pe acum să caute parteneri în acest proiect unic în România. „Vreau să organizez și anul viitor expediția, să îi duc pe copii în mijlocul naturii, în locuri virgine, departe de civilizație. Navigă împreună, pescuiesc, își prepară singuri hrana, tot singuri își instalează corturile în tabără. Nu mai stau după fusta mamei, învață ce este echipa și supraviețuirea. Cei care pot contribui la reușita acestei curse sunt bineveniți”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, profesorul Micu. Antrenorul este de părere că yachting-ul ar trebui să fie pentru constănțeni un mijloc la îndemână de relaxare și petrecere a timpului liber în week-end. „Este plăcut și util ca, la sfârșit de săptămână, să ridici velele. Normal ar fi ca noi, cei care locuim lângă mare, să ne putem permite un mic velier, o barcă pneumatică, o ambarcațiune cât de mică. Important este să plutească. Trebuie să le insuflăm copiilor dragostea pentru sporturile nautice. Expedițiile precum cele din Deltă ar trebui să fie un exemplu pozitiv pentru comunitate, această idee am susținut-o la toate seminariile naționale și internaționale la care am participat”, a explicat profesorul Micu. Pe podiumul Cupei de Toamnă Sezonul competițional oficial de yachting 2010 s-a încheiat odată cu întrecerile Cupei de Toamnă / Memorial „Gheorghe Constantin”, desfășurat pe lacul Herăstrău din București. Dintre constănțeni, cele mai bune rezultate le-au obținut Ebru Bolat (YCRR), locul I la Optimist fete, Geanina Chiron și Mădălina Emandi (ambele de la CSU Știința), ocupantele pozițiilor doi, respectiv trei la aceeași clasă Optimist. De asemenea, Tarkan Bolat (YCRR) a fost al treilea în concursul Optimist băieți. Trofeul ce poartă numele fostului președinte al Federației Române de Yachting, Gheorghe Constantin, a fost cucerit de Maxim Roșca, de la Sportul Studențesc.