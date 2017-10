"Nu mai puteam respira, vreau să dorm mult"

Ştire online publicată Vineri, 22 Aprilie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Simona Halep a fost eliminată, joi, de la turneul de la Stuttgart, în urma înfrângerii cu 1-6, 2-6 în fața Laurei Siegemund și a avut din nou probleme de ordin medical.După meci, sportiva din România a spus că în primul set nu putea să respire, iar acest lucru a speriat-o și nu și-a mai putut reveni. Pentru Simona Halepurmează turneul de la Madrid (30 aprilie - 7 mai), acolo unde a jucat finala în 2014, prima într-un turneu WTA Premier Mandatory.„Simțeam că nu mai pot respira și cred că m-am speriat puțin din cauza asta, deoarece nu mă mai puteam relaxa. Laura a început meciul mai bine și a continuat la același nivel. Am muncit mult în ultimele două săptămâni. Weekend-ul trecut am vrut să câștig pentru România și a fost păcat că m-am accidentat. Am venit aici cu speranța că voi putea juca mai bine, dar se pare că încă am probleme”, a declarat Simona Halep, după meci, potrivit ziare.com.„Am nevoie să-mi iau câteva zile libere pentru a mă relaxa, pentru a-mi reveni. Vreau să dorm mult! Apoi voi merge la Madrid, conform programului normal”, a mai spus Simona.După turneul de la Madrid, în calendarul WTA urmează turneul de la Roma (9-21 mai), iar primăvara se încheie cu turneul de la Roland Garros.Anul trecut, Simona Halep a jucat o semifinală în capitala Italiei, iar la Grand Slam-ul francez a fost eliminată în turul al doilea, după ce în 2014 jucase finala, scrie digi24.ro