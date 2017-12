Președintele CS Cleopatra, Vasile Chirondojan

"Nu mai permitem nici cea mai mică abatere. Vrem rezultate!"

Complexul Cleopatra din Mamaia a găzduit, ieri la prânz, ședința de bilanț pe anul 2017 al Clubului Sportiv Cleopatra, în special parcursul tinerilor rugbiști.Cu o frumoasă tradiție în creșterea și formarea rugbiștilor, CS Cleopatra reușește să se mențină în fruntea ierarhiilor, alimentând constant loturile naționale de juniori și cluburile din Superligă. Pentru ca această tradiție să nu se piardă, se muncește intens, o „armată” de oameni care iubesc sportul, în special rugby-ul, făcând eforturi ca acești copii să beneficieze de cele mai bune. Alături de Vasile Chirondojan (președinte), Nicolae Moraru și Nicolae Buriac (vicepreședinți), Eugen Cojocaru (președinte onorific), Aneta Chirondojan (director economic), Paraschiva Popa (trezorier) și Elena Gogu, director al Liceului Tehnologic „Gheorghe Duca”, acolo unde învață toți cei 35 de rugbiști, se regăsesc antrenorii Victor Bezușcu, Onal Agiacai, Marius Codea și Bogdan Cristea.Finele anului 2017 găsește echipele de rugby în XV U17 și rugby în X U16 pe podiumurile campionatelor naționale, însă este loc de mai bine. La rugby în XV, CS Cleopatra se află pe locul doi, cu 22 de puncte (patru victorii, un egal și o înfrângere), la șase puncte în spatele liderului CSS Bârlad, dar peste CSM București și CT „Dinicu Golescu”. În schimb, la rugby în X, CS Cleopatra este lideră incontestabilă, după trei turnee finale, înaintea Stelei, CSM-ului București sau Băii Mare.„A fost un an foarte greu. Nimic nu a ținut cu noi, nici râul, nici ramul. Sper ca anul care vine să schimbe ceva în mentalitatea noastră și să fim mai concentrați. Suntem un club cu un istoric bogat, campioană națională ani la rând, iar pretențiile sunt mereu mari. În ultimii doi ani, am terminat pe locurile 8, respectiv 5, poziții ce nu ne onorează. Pentru anul 2018, am fost destul de clar cu jucătorii: nu mai permitem nici cea mai mică abatere! Suntem club de performanță, iar cei care nu vor conștientiza rapid acest lucru vor fi nevoiți să plece. Condiții ca cele de la CS Cleopatra se găsesc rar în România. Au sală de pregătire modernă, învață toți la Liceul cu Tehnologic «Gheorghe Duca», în clase speciale de rugby, alimentația este atent stabilită, dispun de cantonamente. În același timp, am anunțat și corpul de antrenori, le-am stabilit un obiectiv, iar dacă acesta nu se va îndeplini, vor pleca și ei”, a declarat președinteleCS Cleopatra, Vasile Chirondojan.Copiii au fost recompensați de către club cu o sumă de bani ce le face sărbătorile mai frumoase. După vacanță, în luna ianuarie, rugbiștii vor pleca în cantonament la Călimănești, acolo unde vor sta 10 zile, într-o perioadă benefică acumulării fizice.S-au perfectat deja și două transferuri: un pilier de la CN „Aurel Vlaicu” București și un centru de la Dinamo București.De asemenea, se poartă discuții cu un club de rugby U17 din Noua Zeelandă, pentru a veni la Constanța, cel mai probabil în vară.„Ar fi ceva extraordinar ca un club din Noua Zeelandă să vină și să dispute câteva partide amicale cu noi. Nu cred că mai au nevoie de nicio prezentare, sunt legendari. Acolo evoluează nepotul președintelui de onoare, Eugen Cojocaru, cel care are dublă cetățenie și este convocat în loturile naționale de tineret ale All-Blacks”, a completat Vasile Chirondojan.CS Cleopatra se numără printre formațiunile care au primit, anul acesta, finanțare din partea autorităților locale. Pe această cale, președintele Chirondojan a ținut să mulțumească primarului Decebal Făgădău, pentru faptul că este aproape de rugby-ul constănțean, de sport în general, și că înțelege importanța sa.