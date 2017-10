Nu mai e timp de pierdut! Creaţi Partidul Sportului Constănţean

10

PARTIDUL SPORTULUI CONSTANTEAN (PSC)

Daca prin formele actuale de organizare sportul constantean ( si national ) nu a obtinut rezultatele dorite , ce anume ne poate face sa credem ca prin infiintarea unui partid rezultatele vor fi mai bune . Autorul da numeroase exemple prin articolele scrise in ziar , de neregulile existente in acest domeniu . Partid inseamna organizare , ierarhie , lupta pentru putere si coruptie , competitie inegala cu partidele existente care se vor stradui sa atraga partidul (asa cum o face in prezent cu vedetele sportive ) de partea intereselor lor . Mai mult , " translatia " partidului constantean la nivel national va duce la dezastru total . Luptele politicianiste intr-un astfel de partid nu vor mai avea nimic de-a face cu sportul . Si cine mai are nevoie astazi de un tineret sanatos si iubitor de sport , cel practicat , nu ca spectator in tribune si unde in final au loc manifestari violente . Partidele actuale au demonstrat prin politica ostila ideii de sport in scoala si in afara ei , ca un tineret dedicat total telefonului mobil , tabletei si internetului folosit necorespunzator , este mai usor de manipulat si guvernat . Si mai este o problema : daca actualii responsabili cu sportul nu reusesc sa obtina rezultatele dorite , din motive subiective sau obiective , cine garanteaza ca vor fi capabili sa produca schimbarea schimband firma din asociatie sportiva in partiv sportiv ? Daca guvernantii ar dori sa faca ceva pentru pregatirea sportiva a elevilor , in loc ca acestia sa care in spate , abia tarandu-se , ghiozdane pline cu caramizi scolare , prin reducerea sau anularea unor materii considerate pe drept inutile de ce nu afecteaza orele devenite libere educatiei fizice , sportului care , in conditiile vietii in societatea de consum, societatea obezilor , ar trebui sa devina obligatorii . Minte sanatoasa intr-un corp nesanatos nu foloseste nimanui , cu exceptia industriei farmaceutice si farmacistilor . Nu cred ca mai este nevoie de un nou partid , avem destule . Nu sunt un nostalgic , dar ma gandesc cu placere la zilele in care pe fiecare ulita vedeai copii jucand turca , fotbal cu mingea de carpa , sotron , saritura cu coarda , de-a v-ati aprinselea etc . Astazi , strazile si ulitele sunt pustii , cu exceptia masinilor . Nu sunt pesimist , dar in zilele noastre , sportul nu va mai putea avea caracter de masa . S-a transformat intr-o afacere si toti o admira pe Halep care castiga milione pe seama celor care in loc sa faca sport stau si o privesc . Si mai sunt multe de spus , si nu in ultimul rand despre cultura si arta , dar credem ca este inutil . Politicianismul si goana dupa avere ne-a distrus si continua sa ne distruga sufletele .