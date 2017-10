Săptămâna viitoare, Mamaia devine capitala europeană a sportului

Nu mai căuta scuze. Aleargă la Maratonul Nisipului!

Ajuns la a patra ediție, evenimentul sportiv internațional este organizat de Asociația Sportivă SanaSport și Radio Constanța, în parteneriat cu Direcția Județeană de Sport și Tineret, Primăria Constanța și Administrația Bazinală de Apă Dobrogea Litoral.Maratonul Nisipului se adresează atât alergătorilor amatori, cât și sportivilor de performanță și conține trei probe competitive (maraton, semimaraton și cursa de 10 km) și crosul Family Run (aproximativ 1 km), care are menirea de a-i aduce mai aproape de sport atât pe părinți, cât mai ales pe copiii acestora.Sponsorii evenimentului au pregătit premii în valoare totală de 26.600 de lei - 22 de premii pentru categoria Open, 18 premii pentru cele șase categorii de vârstă și premiul suplimentar pentru doborârea recordului cursei la proba de maraton, care a fost stabilit la a doua ediție, de Ghenadie Timbalist (2 ore, 36 minute și 2 secunde) și Nicoleta Ciortan (3 ore, 17 minute și 18 secunde), în valoare de 500 de lei.În același timp, premiate vor fi și primele cinci familii clasate la crosul Family Run.Și la această ediție, participanții, împreună cu organizatorii, au decis să lupte pentru o cauză nobilă, și anume reconstrucția și modernizarea Secției de Terapie Intensivă Nou Născuți și a Compartimentului de Prematuri din cadrul Spitalului Clinic de Urgență Constanța. Prin proiectul social inițiat de către Asociația „Dăruiește Aripi”, comunitatea sportivă SanaSport va lupta, la fel ca anul trecut, pentru scăderea ratei mortalității infantile neonatale, care a atins cote alarmante în Constanța.„Faptele bune pe care le-am făcut anul trecut, împreună cu părinții și copiii lor, vrem să le reedităm și în acest an. Din cauza infrastructurii medicale precare a sistemului de sănătate constănțean, foarte mulți nou-născuți mor anual, iar noi nu putem sta nepăsători la auzul acestor tragedii. Ne-am decis ca, și în acest an, să alergăm pentru salvarea de vieți, vom alerga pentru un viitor mai bun al copiilor noștri și, desigur, vom alerga pentru promovarea litoralului nostru la nivel internațional. Ne bucurăm foarte mult că, și în acest an, s-au înscris foarte mulți sportivi, numărul lor depășind deja toate recordurile noastre de participare. Cei interesați să participe mai au la dispoziție doar câteva zile până când se mai pot înscrie, atât la cursele competitive, cât și la crosul dedicat familiei”, a declarat președintele Asociației Sportive SanaSport, Daniel Antonaru.Înscrierile la Maratonul Nisipului 2017 se pot face pe site-ul www.maratonulnisipului.ro.