„Nu mă întrebaţi de arbitraj, că n-am bani de amendă“

„Nu mă întrebați de arbitraj, că n-am bani de amendă“

Ion Marin, antrenorul „rechinilor“, se întreabă retoric dacă Farul e cea mai dură echipă din Liga 1, după ce, cu FC Brașov, a primit al patrulea cartonaș roșu în 13 etape. „Cu FC Brașov, ne așteptam să fie un meci greu. Nu am ce să le reproșez băieților. Au intrat pe teren cu o determinare extraordinară și s-au luptat cât au putut. Au avut o atitudine excelentă, reușind în prima repriză momente de joc foarte bune. Egalarea imediată a fost un moment psihologic al meciului, noi dominând apoi și creându-ne câteva ocazii de gol, pe care, din păcate, nu le-am fructificat. Eliminarea lui Chico a schimbat însă datele problemei. N-am mai avut clarviziune, n-am reușit o circulație foarte bună a balonului, o circulație de dezechilibru a adversarului. Dar, până la urmă, bine că n-am pierdut”, a declarat Ion Marin. La conferința de presă de după meci, antrenorul Farului nu a dorit să comenteze prestația arbitrilor. „V-aș ruga să nu mă întrebați nimic de arbitraj, pentru că nu am bani de amendă. Mă întreb însă dacă Farul este cea mai dură echipă din Liga 1, de joacă al patrulea meci în 13 etape în inferioritate numerică. La momentul respectiv, i-am reproșat lui Chico «roșul», dar, tot la fel de bine spun, fără a comenta arbitrajul, că nu a fost un atac în care a prins piciorul adversarului, nu l-a lovit”, a punctat Ion Marin. „Scor corect, am fost naivi” Răzvan Lucescu, antrenorul lui FC Brașov, regretă că echipa sa nu a câștigat, însă, „probabil că e corect așa, pentru că ne-am arătat extrem de naivi în anumite momente. Începem foarte bine, reușim să deschidem scorul, iar în următoarele cinci secunde ne lăsăm egalați. Prima mare naivitate. Apoi, în a doua repriză, am avut cel puțin patru mari ocazii de gol. Astfel că e normal să nu fim la finele jocului cu două puncte în plus“.