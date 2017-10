"Nu mă interesează marca CSA Steaua și niciodată nu o s-o iau"

Gigi Becali, patronul clubului FC Steaua București, susține că indiferent cu cât va fi evaluată marca CSA Steaua București nu este interesat s-o cumpere.''Marca nu se evaluează cât costă, că nu e de aur, ci cât produce. Trebuie să arate evaluatorul cât produce. Eu nu dau nici 15 bani. Nu mă interesează marca aia și niciodată nu o s-o iau. Că nu produce niciun ban. Dacă produce pe pieptul meu la Steaua, e altceva. E diferență între fotbal și volei. Eu nu am nevoie de marca lor, o să vedeți ce o să fac, cum o să fie'', a declarat Becali cu prilejul unei conferințe de presă.Becali a declarat că procurorii DNA ar trebui să se autosesizeze în cazul bazei sportive din Ghencea pentru că nu este folosită și nu produce nici bani:''În Ghencea nu depinde de ei, ei sunt obligați, că este o bază sportivă și trebuie să fie folosită ca bază sportivă nu ca unitate militară. Sau să facă fotbal, să joace unitățile de armată din țară. Nici asta nu pot să facă. Noi am cerut nocturna și tot ceea ce e acolo și o s-o lăsăm în paragină și după aia pot să facă grătare acolo. Nu vreau negocieri. Boroi o să fie întrebat de ce nu dă stadionul lui Becali să joace. Nu lași nici Steaua să joace și nici bani nu iei la buget. Boroi se crede stăpân de instituție, e o marionetă, execută ordine care nu trebuie să le execute. Cineva scoate castane din foc cu mâna lui Boroi. O să se ardă'', Agerpres.